В матче чемпионата Турции голкипер схлопотал глупейшую красную карточку уже на 20 секунде

Серкан Кырынтылы вышел на матч рассредоточенным.

В матче чемпионата Турции голкипер схлопотал глупейшую красную карточку уже на 20 секунде
Серкан Кырынтылы
Фото: fanatik.com.tr

В рамках 8-го тура турецкой Суперлиги в городе Конья местный "Коньяспор" принимал соседей по турнирной таблице – клуб "Ени Малатьяспор".

Матч завершился победой гостей 2:0.

Отметим, что на результат поединка наложил свой отпечаток эпизод, который произошел уже на 20-й секунде встречи.

Вратарь хозяев Серкан Кырынтылы, прерывая атаку гостей, в безобидной ситуации зачем-то решил словить мяч вне штрафной площади, и тут же был "награжден" от арбитра красной карточкой.

Добавим, что в "Коньяспоре" выступает украинский защитник Евгений Опанасенко, который в данном матче участие не принимал.

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