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2019-10-22
В матче чемпионата Турции голкипер схлопотал глупейшую красную карточку уже на 20 секунде
Серкан Кырынтылы вышел на матч рассредоточенным.
Серкан Кырынтылы
Фото: fanatik.com.tr
В рамках 8-го тура турецкой Суперлиги в городе Конья местный "Коньяспор" принимал соседей по турнирной таблице – клуб "Ени Малатьяспор".
Матч завершился победой гостей 2:0.
Отметим, что на результат поединка наложил свой отпечаток эпизод, который произошел уже на 20-й секунде встречи.
Вратарь хозяев Серкан Кырынтылы, прерывая атаку гостей, в безобидной ситуации зачем-то решил словить мяч вне штрафной площади, и тут же был "награжден" от арбитра красной карточкой.
Добавим, что в "Коньяспоре" выступает украинский защитник Евгений Опанасенко, который в данном матче участие не принимал.
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