Игроки "Баварии" после поражения в матче Бундеслиги "Хоффенхайму" традиционно отдохнули на "Октоберфест"

Война – войной, а "Октоберфест" – по расписанию.

Игроки "Баварии" после поражения в матче Бундеслиги "Хоффенхайму" традиционно отдохнули на "Октоберфест"
Тот самый "Луг Терезы"
Фото: bsigroup.ru

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" сенсационно уступила дома "Хоффенхайму" 1:2 и сменила лидерство на 3-е место в турнирной таблице.

Однако этот факт особо не огорчил подопечных Нико Ковача, которые на следующий день в полном составе отправились на Theresienwiese (Луг Терезы) отмечать традиционный праздник урожая - "Октоберфест", благо тот самый Терезин луг располагается неподалеку от домашнего стадиона баварцев - "Альянц Арены".

Не стали исключением ни руководство "Баварии", ни сам наставник первой команды.

"Оттянулись" баварцы славно.

При этом не стоит забывать, что уже через пару дней многим из них играть за свои сборные в матчах отбора Евро-2020.

Интересно, как продуктивно сыграет хорват Иван Перешич против венгров или французы Бенжамен Павар и Корентен Толиссо против неуступчивых исландцев.

Prost, M?nner! ?

Die besten Fotos vom #Wiesn-Besuch gibt’s auf https://t.co/ARPJxWvJA6. ?#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/NeDR1qIUMl

— FC Bayern M?nchen (@FCBayern) 6 октября 2019 г.

А как проявит свои польские бомбардирские качества Роберт Левандовски в противостоянии с латышами?

Отметим, что жребий благоволил немецкой команде. Мало того, что Бундестим пропускает ближайший тур, так и в следующем их соперник будет вполне проходимым – сборная Эстонии.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияlВо Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияl
Депутат Верховной Рады стала пятой в тройном прыжке на чемпионате мираДепутат Верховной Рады стала пятой в тройном прыжке на чемпионате мира
Беринчик защитил чемпионский титул, а Деревянченко проиграл бойБеринчик защитил чемпионский титул, а Деревянченко проиграл бой
Деревянченко и Головкин провели финальную дуэль взглядов перед чемпионским боемДеревянченко и Головкин провели финальную дуэль взглядов перед чемпионским боем
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе отменил свой бой из-за укуса паукаЭкс-чемпион мира в супертяжелом весе отменил свой бой из-за укуса паука
Блок рекламы


Похожие новости
В матче Лиги Европы команда покинула поле из-за появившегося над ареной флага Нагорного Карабаха. ФутболВ матче Лиги Европы команда покинула поле из-за появившегося над ареной флага Нагорного Карабаха. Футбол
"Александрия" сыграла вничью с "Гентом" в матче Лиги Европы. Футбол"Александрия" сыграла вничью с "Гентом" в матче Лиги Европы. Футбол
Во Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияlВо Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияl
"Шахтер" вырвал победу над "Атлантой" на последних секундах матча ЛЧ
Капитану "Реала" грозит 12-матчевая дисквалификацияКапитану "Реала" грозит 12-матчевая дисквалификация
Украинский ходок на ЧМ-2019 по легкой атлетике после финиша на 50 км покинул арену в инвалидной коляскеУкраинский ходок на ЧМ-2019 по легкой атлетике после финиша на 50 км покинул арену в инвалидной коляске
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFCФаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Два гола в одну и туже девятку за две минуты: "Вождовац" порадовал в матче чемпионата СербииДва гола в одну и туже девятку за две минуты: "Вождовац" порадовал в матче чемпионата Сербии
Главный тренер "Динамо" прослезился после победного гола БуяльскогоГлавный тренер "Динамо" прослезился после победного гола Буяльского
"Александрия" потерпела поражение в дебютном матче Лиги Европы. Футбол"Александрия" потерпела поражение в дебютном матче Лиги Европы. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости