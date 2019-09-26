Завацкая "уничтожила" роSSиянку и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA

Катарина Завацкая успешно выступает в столице Узбекистана.

Завацкая "уничтожила" россиянку и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA
Катарина Завацкая
Фото: btu.org.ua

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA, 139) впервые в профессиональной карьере добилась выхода в полуфинал турнира WTA.

В четвертьфинале турнира в Ташкенте Катарина в двух сетах обыграла 116-ю ракетку мира, россиянку Анну Калинскую, отдав сопернице лишь 2 гейма 6:0, 6:2.

Ранее 19-летняя украинка преимущественно выступала на турнирах ITF, шесть из которых выиграла.

Отметим, что "глубокий" проход на турнире в Ташкенте, с призовым фондом 250 тыс. долл., позволит Завацкой впервые в карьере подняться в Топ-100 рейтинга WTA.

За выход в финал Катарина поспорит с победительницей пары Сорани Кирсти (Румыния) и Данки Ковинич (Черногория).

Добавим, что в Ташкенте Завацкая уже одолела четвертую ракетку турнира, латвийку Елену Остапенко и чешку Терезу Мартинцову.

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