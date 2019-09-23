Примера: "Реал" впервые не пропустил и вышел в лидеры

Чемпионат Испании 5-й тур «Севилья» - «Реал» - 0:1 (0:0) Карим Бензема. Фото: realmadrid.com Гол: Бензема, 64. «Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Диегу Карлос, Каррису (Нолито, 81), Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Эрнандес, 69), Окампос, де Йонг, Ф.Васкес (Оливер Торрес, 52). «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Менди, Бэйл, Каземиру, Кроос, Хамес Родригес (Вальверде, 76), Азар (Л.Васкес, 90), Бензема. Предупреждения: Карвахаль, 20. Банега, 26. Хоан Хордан, 53. Серхио Рамос, 62. Судья: Мартинес Мунуэра (Испания). 22 сентября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

«Реалу» нельзя было проигрывать в эти выходные: болезненное поражение во Франции подразумевало, что многократные победители Лиги чемпионов должны реабилитироваться в игре чемпионата. В календаре у мадридцев стоял один из самых сложных выездов в примере: предыдущие четыре матча на «Рамон Санчес Писхуан» команда Зидана проиграла без шансов. В прошлом году «Реал» приехал в Севилью за победой, но хозяева забили три безответных мяча. Тогда еще мадридцев тренировал Лопетеги, который в этом сезоне возглавляет как раз «Севилью». Мотивации на этот матч у наставника хозяев было хоть отбавляй: Хулену явно не понравилось, как с ним обошлись в Мадриде.

«Реал» снова переживает непростые времена: травмы Модрича, Асенсио, Иско и Марселу, неуверенная игра в чемпионате и кошмарное поражение в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Зидан вынужден снова выпускать Бэйла, от которого он с удовольствием избавился бы в летнее трансферное окно. Но есть и хорошие новости: оправился от травмы Азар, идет в лучших бомбардирах чемпионата Бензема, в оборону вернулись Серхио Рамос и Варан. «Реалу» наконец нужно было побеждать и прерывать неудачную серию.

План «Реала» на игру

Несмотря на неудачную статистику, мадридцам было удобнее играть с быстрой и легкой «Севильей», чем с хорошо обороняющимся «Вальядолидом». «Бело-красные» быстро перемещают мяч и убегают в контратаки, но «Реал» действует не хуже. Вопрос был в том, кто кого перебегает, и команда Зидана уже в первом тайме понемногу начала перехватывать инициативу у хозяев.

План Зидана работал хорошо: и Азар, и Карвахаль могли забивать с острых углов еще до перерыва. Вацлик отбивал мячи, но «Реал» наращивал давление, будучи уверенным, что при обилии моментов ему удастся забить свой гол. Получилось только во втором тайме, и забил тот, от кого это можно было ожидать: лучший бомбардир команды в текущем сезоне. Бензема откликнулся на передачу с фланга.