Примера: "Реал" впервые не пропустил и вышел в лидеры

22 сентября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
«Реалу» нельзя было проигрывать в эти выходные: болезненное поражение во Франции подразумевало, что многократные победители Лиги чемпионов должны реабилитироваться в игре чемпионата. В календаре у мадридцев стоял один из самых сложных выездов в примере: предыдущие четыре матча на «Рамон Санчес Писхуан» команда Зидана проиграла без шансов. В прошлом году «Реал» приехал в Севилью за победой, но хозяева забили три безответных мяча. Тогда еще мадридцев тренировал Лопетеги, который в этом сезоне возглавляет как раз «Севилью». Мотивации на этот матч у наставника хозяев было хоть отбавляй: Хулену явно не понравилось, как с ним обошлись в Мадриде.
«Реал» снова переживает непростые времена: травмы Модрича, Асенсио, Иско и Марселу, неуверенная игра в чемпионате и кошмарное поражение в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Зидан вынужден снова выпускать Бэйла, от которого он с удовольствием избавился бы в летнее трансферное окно. Но есть и хорошие новости: оправился от травмы Азар, идет в лучших бомбардирах чемпионата Бензема, в оборону вернулись Серхио Рамос и Варан. «Реалу» наконец нужно было побеждать и прерывать неудачную серию.
План «Реала» на игру
Несмотря на неудачную статистику, мадридцам было удобнее играть с быстрой и легкой «Севильей», чем с хорошо обороняющимся «Вальядолидом». «Бело-красные» быстро перемещают мяч и убегают в контратаки, но «Реал» действует не хуже. Вопрос был в том, кто кого перебегает, и команда Зидана уже в первом тайме понемногу начала перехватывать инициативу у хозяев.
План Зидана работал хорошо: и Азар, и Карвахаль могли забивать с острых углов еще до перерыва. Вацлик отбивал мячи, но «Реал» наращивал давление, будучи уверенным, что при обилии моментов ему удастся забить свой гол. Получилось только во втором тайме, и забил тот, от кого это можно было ожидать: лучший бомбардир команды в текущем сезоне. Бензема откликнулся на передачу с фланга.
Лопетеги ответил атакующими заменами, но сделал только хуже. С поля ушли опорные полузащитники и вышли игроки нападения. Такая разбалансированная «Севилья» часто теряла мяч и не знала, как забрать его назад. Зидан же выпустил на поле Вальверде, который должен был остудить атакующий пыл команды Лопетеги, а потом и Васкеса, отрабатывающего в обороне. «Реал» логично довел игру до победы, хотя у «Севильи» и был шанс отыграться.
В составе гостей лучше других сыграл Карвахаль, отдавший голевую передачу и практически безупречно отрабатывающий в обороне. В целом команда была хороша при защите своих ворот: это первый матч сезона, в котором «Реал» не пропустил. Куртуа прервал свою 12-матчевую серию с пропущенными мячами, а мадридцы, наконец, увезли три очка и вместе с «Атлетиком» возглавили таблицу.