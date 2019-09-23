Два гола в одну и туже девятку за две минуты: "Вождовац" порадовал в матче чемпионата Сербии

Столичный клуб обыграл лидера чемпионата.

Два гола в одну и туже девятку за две минуты: "Вождовац" порадовал в матче чемпионата Сербии
"Вождовац"
Фото: twitter

В 9-м туре чемпионата Сербии лидер первенства "Войводина" принимал в Нови-Сад клуб "Вождовац", и неожиданно потерпел поражение 1:2.

Два своих гола гости забили в течение двух минут шикарными ударами издали. Причем мяч вонзался в один и тот же верхний угол ворот

Сначала на 62-й минуте отличился Александар Станисавлевич, а на 64-й Неманья Николич с 28 метров вколотил мяч в ту же девятку.

После поражения "Войводины" на первое место в турнирной таблице вышел клуб "Бачка Топола".

"Вождовац" поднялся на восьмое место в сербской Суперлиге.

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