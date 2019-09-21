Лига Европы: ПСВ вырвал победу у "Спортинга"

В матче группового этапа Лиги Европы ПСВ принимал «Спортинг».
 
Хозяева сумели удержать победу - 3:2.
 
Лига Европы
Фото Лига Европы: ПСВ вырвал победу у "Спортинга"
Фото: psv.nl
 
Группа D
 
«ПСВ» (Голландия) - «Спортинг» (Португалия) - 3:2 (2:1)
 
Голы: Мален, 19 (1:0). Коатес, 25 - в свои ворота (2:0). Бруну Фернандеш, 38 - с пенальти (2:1). Баумгартль, 48 (3:1). Мендеш, 82 (3:2).
 
«ПСВ» (Голландия): Зут, Фиргефер, Баумгартль, Боскальи, Дюмфрис, Хендрикс, Росарио, Ихаттарен (Гакпо, 64), Брума (Доан, 78), Бергвайн, Мален (Садилек, 84).
 
«Спортинг» (Португалия): Рибейру, Коатес, Нету, Розье, Бруну Фернандеш, Акунья, Думбья, Мигел Луиш (Мендеш, 80), Вендел (Камашу, 90+1), Вьетто (Кабраль, 64), Боласье.
 
Предупреждения: Росарио, 12. Думбья, 30. Акунья, 44. Бруну Фернандеш, 53. Нету, 85. Кабраль, 90+4.
 
Судья: Кружляк (Словакия).
 
19 сентября. Эйндховен. Стадион «Филипс».
 
«ЛАСК» (Австрия) - «Русенборг» (Норвегия) - 1:0 (1:0)
 
Гол: Холланд, 45+3.
 
«ЛАСК» (Австрия): Шлагер, Филипович, Востри, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер (Поцманн, 57), Тетте (Фризер, 40), Клаусс, Гойгингер (Рагуж, 80).
 
«Русенборг» (Норвегия): Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Конрадсен (Осен, 87), Лундемо (Троннсен, 73), Седерлунд, Йонсен (Сейде, 73), Адегбенро.
 
Предупреждения: Реннер, 27. Хеденстад, 44. Филипович, 55. Мелинг, 57. Ховланд, 84.
 
Судья: Румшас (Литва).
 
19 сентября. Линц. Стадион «Линцер».

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