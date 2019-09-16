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2019-09-16
Назван MVP чемпионата мира-2019
Защитник Рики Рубио был признан самым ценным игроком чемпионата мира, который завершился в Китае.
В составе сборной Испании он завоевал золото мирового первенства.
Рики Рубио. Фото: marca.com
Рубио также вошел в символическую пятерку турнира.
Кроме него в нее попали: Богдан Богданович (Сербия), Эван Фурнье (Франция), Марк Газоль (Испания) и Луис Скола (Аргентина).
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