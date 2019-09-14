В Киеве начался финальный отбор участников на "Игры непокоренных"

По результатам отбора будет сформирована сборная Украины.

Фото: https://www.president.gov.ua

В субботу, 14 сентября, на киевском стадионе "Пионер" началась вторая часть финального отбора участников на "Игры непокоренных", которые состоятся в Гааге в 2020 году. Соревнования открыл президент Владимир Зеленский. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Мне кажется, британская королевская семья выбрала очень точное определение - "непокоренные". С непокоренных рождается нация. Нашей задачей является ценить каждого из вас. Знать каждого из вас в лицо и понимать ваши потребности", - сказал Зеленский во время выступления.

В соревнованиях принимают участие около 200 украинских военнослужащих, которые получили ранения, заболели или были травмированы, выполняя свои служебные обязанности в зоне боевых действий.

По результатам отбора будет сформирована сборная Украины.

Фото: https://www.president.gov.ua

Фото: https://www.president.gov.ua

Фото: https://www.president.gov.ua

Напомним, первую часть финального отбора провели в Киеве в июле.

Игры Непокоренных - это спортивные соревнования для бойцов, Которые получили травмы. Начатый в 2014 году британским принцем Гарри. Украинская сборная впервые приняла участие в играх Непокоренных в 2017 году в Торонто (Канада).

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Коноплянка назвал причину, по которой он не смог заиграть в Германии. ФутболКоноплянка назвал причину, по которой он не смог заиграть в Германии. Футбол
"Милан" и "Интер" потратят годовой бюджет "Динамо" на снос "Сан-Сиро". Футбол"Милан" и "Интер" потратят годовой бюджет "Динамо" на снос "Сан-Сиро". Футбол
В гонке Формулы-3 в итальянской Монце произошла жуткая аварияВ гонке Формулы-3 в итальянской Монце произошла жуткая авария
Громкой сенсацией завершился финал US Open у женщинГромкой сенсацией завершился финал US Open у женщин
Дубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против ИзраиляДубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против Израиля
Блок рекламы


Похожие новости
Отбор Euro-2020: Гостевой успех Голландии и ГерманииОтбор Euro-2020: Гостевой успех Голландии и Германии
Дубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против ИзраиляДубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против Израиля
Отбор Euro-2020: Сенсация в БакуОтбор Euro-2020: Сенсация в Баку
Отбор Euro-2020: Успех Италии и сенсация в ГрецииОтбор Euro-2020: Успех Италии и сенсация в Греции
Сборная Украины обыграла Литву в матче отбора Евро-2020. ФутболСборная Украины обыграла Литву в матче отбора Евро-2020. Футбол
Молодежная сборная Украины стартовала в отборе Евро-2021 с пораженияМолодежная сборная Украины стартовала в отборе Евро-2021 с поражения
Коноплянка сегодня проходил медобследование в Киеве: хавбек близок к переходу в украинский клубКоноплянка сегодня проходил медобследование в Киеве: хавбек близок к переходу в украинский клуб
Британки отстранены от отбора на Олимпиаду за то, что пересекли финишную прямую держась за рукиБританки отстранены от отбора на Олимпиаду за то, что пересекли финишную прямую держась за руки
В Киеве пройдет чемпионат мира по мини-футболуВ Киеве пройдет чемпионат мира по мини-футболу
В Киеве начался финальный отбор участников на Игры непокоренныхВ Киеве начался финальный отбор участников на Игры непокоренных
Последние новости
Подгружаем последние новости