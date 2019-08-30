Огненным шоу ультрас "Легии" едва не сожгли стадион "Рейнджерс" в матче Лиги Европы

"Айброкс" едва не пострадал от рук польских болельщиков.

Огненным шоу ультрас "Легии" едва не сожгли стадион "Рейнджерс" в матче Лиги Европы
Фото: скриншот

В ответном матче последнего квалификационного раунда Лиги Европы "Глазго Рейнджерс" на родном "Айброксе" принимал "Легию" и, благодаря единственному голу Альфредо Морелоса, забитому на 90+1 минуте, победил 1:0, что, с учетом первого матча в Варшаве (0:0), позволило команде Стивена Джеррарда войти в групповой этап ЛЕ.

Однако гол колумбийского форварда хозяев был не единственным эпизодом, достойным внимания.

Отметились также фанаты "Легии", которые устроили невероятное огненное шоу, прямо на трибунах стадиона, чем, наверняка, взбудоражили местную пожарную команду.

Legia Warsaw fans enjoyed themselves at Rangers ???pic.twitter.com/BSlXl7e1YS

— Goal (@goal) 30 августа 2019 г.
Добавим, что в ближайшее воскресенье в 4-м туре чемпионата Шотландии на "Айброксе" состоится очередное историческое противостояние "Селтика" и "Рейнджерс" - Old Firm (Дерби Старой Фирмы). Арену ожидает очередное испытание.

После трех туров "кельты" и "рейнджеры" возглавляют турнирную таблицу, имея в активе по 9 очков.

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