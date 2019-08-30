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2019-08-30
Защитник "Ливерпуля" получил очередную награду
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк получил приз лучшему защитнику Лиги чемпионов сезона-2018/19 по версии УЕФА.
В прошлом сезоне голландец вместе с «Ливерпулем» стал победителем турнира.
Виргил ван Дейк. Фото: twitter.com/ChampionsLeague
28-летний ван Дейк провел в главном европейском клубном турнире 12 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.
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