Защитник "Ливерпуля" получил очередную награду

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк получил приз лучшему защитнику Лиги чемпионов сезона-2018/19 по версии УЕФА.
 
В прошлом сезоне голландец вместе с «Ливерпулем» стал победителем турнира.
Фото Защитник "Ливерпуля" получил очередную награду
Виргил ван Дейк. Фото: twitter.com/ChampionsLeague
 
28-летний ван Дейк провел в главном европейском клубном турнире 12 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

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