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Супертяжеловес Сиренко нокаутом добыл 12-ю победу на профессиональном ринге На этот раз не устоял россиянин Денис Бахтов. Фото: isport.ua Сиренко (слева) и Бахтов Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (12-0, 10 КО) добыл свою очередную победу на профессиональном ринге. В рамках вечера бокса в ЮАР Сиренко выиграл техническим нокаутом у россиянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО). В довольно плотном бою украинец полностью доминировал в ринге на протяжении всего поединка и вынудил судью в ринге остановить бой в предпоследнем по регламенту, седьмом раунде.

LB.ua

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