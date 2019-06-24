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2019-06-24
Супертяжеловес Сиренко нокаутом добыл 12-ю победу на профессиональном ринге
На этот раз не устоял россиянин Денис Бахтов.
Фото: isport.ua
Сиренко (слева) и Бахтов
В рамках вечера бокса в ЮАР Сиренко выиграл техническим нокаутом у россиянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).
В довольно плотном бою украинец полностью доминировал в ринге на протяжении всего поединка и вынудил судью в ринге остановить бой в предпоследнем по регламенту, седьмом раунде.
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