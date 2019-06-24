Супертяжеловес Сиренко нокаутом добыл 12-ю победу на профессиональном ринге

На этот раз не устоял россиянин Денис Бахтов.

 

Сиренко (слева) и Бахтов
Фото: isport.ua
Сиренко (слева) и Бахтов
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (12-0, 10 КО) добыл свою очередную победу на профессиональном ринге.

 

В рамках вечера бокса в ЮАР Сиренко выиграл техническим нокаутом у россиянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).

В довольно плотном бою украинец полностью доминировал в ринге на протяжении всего поединка и вынудил судью в ринге остановить бой в предпоследнем по регламенту, седьмом раунде.

 

 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Болельщики определили Топ-10 главных злодеев в спорте. ФутболБолельщики определили Топ-10 главных злодеев в спорте. Футбол
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды. ФутболВ "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды. Футбол
Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга. ФутболУкраина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга. Футбол
Президент украинского футбольного клуба ударил арбитра кулаком в лицо во время матчаПрезидент украинского футбольного клуба ударил арбитра кулаком в лицо во время матча
ФИФА рассматривает вариант переноса Чемпионата мира из Катара, - СМИ. ФутболФИФА рассматривает вариант переноса Чемпионата мира из Катара, - СМИ. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Британский боксер защитил два пояса ярким нокаутомБританский боксер защитил два пояса ярким нокаутом
Молодежная сборная Украины по футболу одержала вторую победу на Чемпионате мираМолодежная сборная Украины по футболу одержала вторую победу на Чемпионате мира
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься УсикаУайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
ЧМ-2019: Канада вырвала победу у Словакии (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Канада вырвала победу у Словакии (ВИДЕО)  
Рестлер скончался на ринге прямо во время поединка в ЛондонеРестлер скончался на ринге прямо во время поединка в Лондоне
Серия А: "Наполи" одержал волевую победу (ВИДЕО)  Серия А: "Наполи" одержал волевую победу (ВИДЕО)  
Бундеслига: "Боруссия" упустила победу в БременеБундеслига: "Боруссия" упустила победу в Бремене
Украинский супертяжеловес Сиренко эффектно отправил в нокаут соперника в первом раунде и завоевал титулУкраинский супертяжеловес Сиренко эффектно отправил в нокаут соперника в первом раунде и завоевал титул
Примера: "Атлетико" вырвал победу у "Валенсии"Примера: "Атлетико" вырвал победу у "Валенсии"
Кубок Стэнли: "Колорадо" вырвал победу у "Калгари" (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Колорадо" вырвал победу у "Калгари" (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости