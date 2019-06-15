Сын Коломойского задрафтован клубом баскетбольной Украинской суперлиги

Сын Игоря Коломойского – Григорий в скором времени станет игроком баскетбольного клуба "Днепр", сообщил в интервью "Комсомольской Правде в Украине" рассказал президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

"Такой командой стал БК "Днепр". Однако переход игрока не произойдет до тех пор, пока команда, в которой Григорий играет сейчас - "Маккаби Ришон ле-Цион", не окончит выступление в плей-офф чемпионата Израиля. А она, как назло или на счастье, несмотря на свой средний по меркам Израиля уровень, громит соперников. И уже обеспечила себе выход в полуфинал. 13 июня ей предстоит серьезная игра против чемпиона сезона - команды "Маккаби Тель-Авив", - уточнил Бродский.

Отметим, что у Коломойского-младшего в этом сезоне было очень мало игровой практики – его игровое время на паркете ограничивается 9-ю минутами, за которые Григорий сделал лишь один подбор и не набрал ни одного очка.

Еще 4 минуты на площадке он провел в составе команды колледжа "Викинги" из Кливленда, где также полезными действиями не отметился.

Добавим, что у сына Игоря Коломойского весьма приличные антропометрические данные: при росте 193 см его вес составляет 95 кг.

Отметим, БК "Днепр" в нынешнем сезоне выиграл Кубок Украины.