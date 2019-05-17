ЧМ-2019: Сборная США обыграла британцев (ВИДЕО)  

В матче группового турнира чемпионата мира сборная США обыграла команду Великобритании.
 
В составе победителей отличились Джеймс ван Римсдайк, Клейтон Келлер (дважды), Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн и Дерек Райан.
Фото ЧМ-2019: Сборная США обыграла британцев (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
У британцев шайбы забрасывали Майк Хэмонд, Бретт Перлини и Бен Дэвис.
 
Сборная США набрала восемь очков в четырех матчах и на данный момент занимает второе место в группе А.
 
У Великобритании ноль очков и последнее место.
 
Чемпионат мира
 
Группа А
 
США - Великобритания - 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
 
Голы: ван Римсдайк - 1 (бол., Кейн, Сутер), 12:17 - 1:0. Хэммонд - 2 (Дэв. Филлипс), 15:08 - 1:1. Келлер - 1 (бол., К. Хьюз, Демко), 29:07 - 2:1. Крайдер - 2 (Айкел, Сутер), 31:20 - 3:1. Дебринкэт - 4 (Райан, Кейн), 37:54 - 4:1. Перлини - 1, 39:54 - 4:2. Кейн - 2 (Крайдер, Хэнифин), 41:00 - 5:2. Райан - 1 (Гленденинг, Хэнифин), 49:10 - 6:2. Дэйвис - 1 (Лэкович, Биллингсли), 56:28 - 6:3.
 
Вратари: Демко - Баунс.
 
Штраф: 0 - 10.
 
Броски: 65 (18+26+21) - 26 (13+9+4).
 
Судьи: Бьерк, Николич.
 
15 мая. Кошице. Steel Arena. 5510 зрителей.
 


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