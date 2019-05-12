ЧМ-2019: Сборная США разгромила Францию (ВИДЕО)  

Сборная США разгромила Францию в групповом турнире чемпионата мира.
 
В первой игре американцы уступили хозяевам турнира сборной Словакии (1:4), а французы по буллитам проиграли Дании (4:5).
Фото ЧМ-2019: Сборная США разгромила Францию (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
Чемпионат мира
 
Групповой турнир
 
Группа A
 
США - Франция - 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)
 
Голы: Дебринкэт - 2 (бол., ван Римсдайк, Кейн), 4:05 - 1:0. Ватрано - 1 (Айкел, Мартинес), 5:48 - 2:0. Дебринкэт - 3, 6:04 - 3:0. Уайт - 1 (К. Хьюз, Мартинес), 33:56 - 4:0. Кейн - 1 (Ларкин, Фокс), 35:52 - 5:0. Крайдер - 1 (Ларкин), 40:55 - 6:0. Реш - 1 (Клеро, Бертран), 46:36 - 6:1. Уайт - 2 (Ватрано, Гленденинг), 54:41 - 7:1.
 
Вратари: Демко - Илонен.
 
Штраф: 6 - 6.
 
Броски: 42 (14+14+14) - 24 (4+12+8).
 
Судьи: Бьерк, Сидоренко.
 
12 мая. Кошице. Steel Arena.
 


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