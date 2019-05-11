Лига 1: "Монпелье" в гостях выиграл у "Сент-Этьена"

"Монпелье" выиграл у "Сент-Этьена" в матче 36-го тура чемпионата Франции.
 
Единственный мяч на 64-й минуте забил Гаэтан Лаборд. Команды заканчивали матч в неполных составах - у хозяев был удален Реми Кабелла, у гостей - Даниэль Конгре.
Фото Лига 1: "Монпелье" в гостях выиграл у "Сент-Этьена"
Фото: asse.fr
 
"Монпелье" набрал 58 очков и занимает пятое место. У "Сент-Этьена" 62 очка и четвертое место.
 
В следующем туре "Монпелье" примет "Нант", а "Сент-Этьен" - "Ниццу".
 
Чемпионат Франции
 
36-й тур
 
"Сент-Этьен" - "Монпелье" - 0:1 (0:0)
 
Гол: Лаборд, 64. 
 
"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Полома, Салиба (Гезали, 89), М`Вила, Кабелла, Хазри, Аит Беннассер (Вада, 69), Берич, Норден (Салибюр, 70).
 
"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Ойонго, Суарес (Самбия, 76), Ле Таллек, Молле (Ристич, 74), Скири, Делор, Лаборд (Лан, 84).
 
Предупреждения: Молле, 42. Суарес, 45+1. Кабелла, 51. Скири, 53. Леконт, 55. Норден, 56. 
 
Удаления: Конгре, 53. Кабелла, 62. 
 
Судья: Бастьен (Франция).
 
10 мая. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".


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