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Лига 1: "Монпелье" в гостях выиграл у "Сент-Этьена" "Монпелье" выиграл у "Сент-Этьена" в матче 36-го тура чемпионата Франции. Единственный мяч на 64-й минуте забил Гаэтан Лаборд. Команды заканчивали матч в неполных составах - у хозяев был удален Реми Кабелла, у гостей - Даниэль Конгре. Фото: asse.fr "Монпелье" набрал 58 очков и занимает пятое место. У "Сент-Этьена" 62 очка и четвертое место. В следующем туре "Монпелье" примет "Нант", а "Сент-Этьен" - "Ниццу". Чемпионат Франции 36-й тур "Сент-Этьен" - "Монпелье" - 0:1 (0:0) Гол: Лаборд, 64. "Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Полома, Салиба (Гезали, 89), М`Вила, Кабелла, Хазри, Аит Беннассер (Вада, 69), Берич, Норден (Салибюр, 70). "Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Ойонго, Суарес (Самбия, 76), Ле Таллек, Молле (Ристич, 74), Скири, Делор, Лаборд (Лан, 84). Предупреждения: Молле, 42. Суарес, 45+1. Кабелла, 51. Скири, 53. Леконт, 55. Норден, 56. Удаления: Конгре, 53. Кабелла, 62. Судья: Бастьен (Франция). 10 мая. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".

Спорт-Экспресс

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