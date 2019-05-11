ЧМ-2019: Канада стартовала с поражения (ВИДЕО)  

Сборная Финляндии обыграла сборную Канады в стартовом матче группового турнира чемпионата мира по хоккею.
 
В составе финской команды шайбы забрасывали Каппо Какко (дважды) и Артту Иломяки.
Фото ЧМ-2019: Канада стартовала с поражения (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
У канадцев гол в активе Джонатана Маршессо.
 
В следующем матче Канада 12 мая сыграет с Великобританией, а Финляндия - 13 мая со сборной США.
 
Чемпионат мира
 
Группа А
 
Финляндия - Канада - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
 
Голы: Какко - 1 (Раяла, Иломяки), 6:47 - 1:0. Маршессо - 1 (бол., Стоун, Теодор), 8:03 - 1:1. Иломяки - 1 (бол., Раяла, Лехтонен), 32:36 - 2:1. Какко - 2 (п.в.), 59:26 - 3:1.
 
Вратари: Ланкинен - Мюррей (58:18 - 59:26).
 
Штраф: 2 - 4.
 
Броски: 27 (11+3+13) - 21 (6+9+6).
 
Судьи: Бьерк, Гржибик.
 
10 мая. Кошице. Steel Arena.
 


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