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В матче НБА игрок забросил невероятный мяч из-за щита Отличился лидер "Денвера" Джамал Мюррей. Фото: EPAUPG В четвертом матче полуфинала Западной конференции НБА между "Денвер Наггетс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс" победу одержали баскетболисты Наггетс 116:112, тем самым сравняв счет в серии 2:2. В одном из эпизодов матча атакующему защитнику "Денвера" Джамалу Мюррею удался необычный бросок из-за щита. Оригинальные действия Мюррея вошли в Топ-5 моментов дня в НБА (бросок Мюррея - на 1:13 видео). Добавим, что Джамал стал самым результативным игроком в своей команде, набрав за 38 минут проведенных на паркете, 34 очка. Добавим, что Джамал стал самым результативным игроком в своей команде, набрав за 38 минут проведенных на паркете, 34 очка.

LB.ua

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