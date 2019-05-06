В матче НБА игрок забросил невероятный мяч из-за щита

Отличился лидер "Денвера" Джамал Мюррей.

В матче НБА игрок забросил невероятный мяч из-за щита
Фото: EPAUPG

В четвертом матче полуфинала Западной конференции НБА между "Денвер Наггетс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс" победу одержали баскетболисты Наггетс 116:112, тем самым сравняв счет в серии 2:2.

В одном из эпизодов матча атакующему защитнику "Денвера" Джамалу Мюррею удался необычный бросок из-за щита. Оригинальные действия Мюррея вошли в Топ-5 моментов дня в НБА (бросок Мюррея - на 1:13 видео).

Добавим, что Джамал стал самым результативным игроком в своей команде, набрав за 38 минут проведенных на паркете, 34 очка.


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