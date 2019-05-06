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2019-05-06
В матче НБА игрок забросил невероятный мяч из-за щита
Отличился лидер "Денвера" Джамал Мюррей.
Фото: EPAUPG
В четвертом матче полуфинала Западной конференции НБА между "Денвер Наггетс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс" победу одержали баскетболисты Наггетс 116:112, тем самым сравняв счет в серии 2:2.
В одном из эпизодов матча атакующему защитнику "Денвера" Джамалу Мюррею удался необычный бросок из-за щита. Оригинальные действия Мюррея вошли в Топ-5 моментов дня в НБА (бросок Мюррея - на 1:13 видео).
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