Ведущая Sky Sports обвинила АПЛ в сексизме из-за танцовщиц в купальниках на гала-концерте награждения

Но были и альтернативные мнения, не разделяющие взглядов Клер.
"Я женат на танцовщице, это их работа и они любят танцевать. Вы бы лишили их средства к заработку исключительно из-за каких-то своих идеалов? Мне кажется, не может быть сексизмом разрешение женщине делать то, что она хочет делать", - написал один из комментаторов.
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