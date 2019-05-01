Ведущая Sky Sports обвинила АПЛ в сексизме из-за танцовщиц в купальниках на гала-концерте награждения

У каждого свое видение ситуации.

Фото: скриншот
На днях прошла церемония награждения лучших игроков Английской Премьер-Лиги.

Ведущая Sky Sports Клер Томлинсон раскритиковала церемонию награждения, в котором принял участие коллектив The Manor.

По мнению журналистки, танцовщицы в купальниках, выступавшие вместе с The Manor - это явное проявление сексизма.

At The PFA Awards - some very strong messages about racism and diversity from the Chairman and Cheif Exec - and then they put on the scantily clad dancing girls.. ?

— Clare Tomlinson (@Clare1744) 28 апреля 2019 г.

Но были и альтернативные мнения, не разделяющие взглядов Клер.

"Я женат на танцовщице, это их работа и они любят танцевать. Вы бы лишили их средства к заработку исключительно из-за каких-то своих идеалов? Мне кажется, не может быть сексизмом разрешение женщине делать то, что она хочет делать", - написал один из комментаторов.


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