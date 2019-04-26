В Формуле-1 отменили практику Гран-При Азербайджана из-за канализационных люков

Болид Джорджа Расселла получила серьезные повреждения.

В Формуле-1 отменили практику Гран-При Азербайджана из-за канализационных люков
Фото: скриншот

Болид команды "Уильямс", которым управлял британец Джордж Расселл получил серьезные повреждения в начале первой тренировки в Баку, где стартовала программа Гран-При Азербайджана чемпионата мира в классе машин Формула-1.

Машина наехала днищем нв незакрепленную крышку люка, а потом еще и пострадала при эвакуации, когда подъемник задел рекламный щит и сломался, залив машину гидравлическим маслом.

Дирекция Формулы-1 приняла решение полностью отменить первую практику, чтобы у работников трека была возможность проверить все люки.

A look at the incident that brought first practice to a premature end in Baku ?#AzerbaijanGP ?? #F1 pic.twitter.com/VikJY5ts4M

— Formula 1 (@F1) 26 апреля 2019 г.
Заместитель руководителя команды Уильямс Клэр Уильямс справедливо считает, что такое неприемлемо в Формуле 1.

"Судя по тому, что мы все видели, а также по телеметрии, серьёзно повреждено днище, и кто знает, что ещё. Дождёмся, пока машина вернется в боксы, чтобы оценить масштаб повреждений. Посмотрим, можно ли починить шасси, или нам придется использовать запасное.

Подобные инциденты недопустимы. Такого не ждёшь на трассах Формулы 1. Эти люки нужно заваривать. Мы обсудим этот вопрос с дирекцией гонки", - заявила дочь основателя и руководителя команды.

Стоит добавить, что вторую практику выиграли гонщики "Феррари".

Отметим, что гонка состоится по традиции в воскресенье, старт – в 16:10.


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