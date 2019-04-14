Украинец Чумак выиграл три "золота" на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

По одной бронзовой медали завоевали украинцы Константин Рева и Кирилл Пирогов.

Украинец Чумак выиграл три "золота" на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Дмитрий Чумак
Фото: facebook.com/dmitryichumak

Украинец Дмитрий Чумак выиграл сразу три золотых медали в весовой категории до 102 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Украинский спортсмен превзошел всех в рывке, толчке и по сумме двоеборья. Чумак показал результат 391 кг.

Также призером континентального первенства по тяжелой атлетике стал украинец Константин Рева. Он завоевал бронзу в толчке с показателем 207 кг.

Вчера бронзовую медаль, которая стала первой для сборной Украины на текущем европейском первенстве, завоевал тяжелоатлет Кирилл Пирогов. В весовой категории до 96 кг наш спортсмен показал результат 171 кг.

Чемпионат Европы проходил с 6 по 13 апреля.


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