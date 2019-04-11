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Сейв украинца Лунина признан лучшим за март в чемпионате Испании Андрей Лунин официально отмечен Ла Лигой. Испанская Ла Лига опубликовала видео пяти лучших вратарских сейвов по итогам марта. Лучшим было признано спасение в исполнении украинского легионера "Леганеса" Андрея Лунина, который отразил удар со штрафного игрока "Атлетико" Лемара. Авторами остальных четырех сейвов стали Хавьер Диас Санчес ("Севилья"), Херонимо Рульи ("Реал Сосьедад"), Диего Лопес ("Эспаньол") и Томаш Вацлик ("Севилья"). Авторами остальных четырех сейвов стали Хавьер Диас Санчес ("Севилья"), Херонимо Рульи ("Реал Сосьедад"), Диего Лопес ("Эспаньол") и Томаш Вацлик ("Севилья"). Напомним, права на украинца принадлежат мадридскому "Реалу". Ранее сообщалось, что "Реал" собирается вернуть Лунина из аренды в "Леганесе".

LB.ua

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