Сейв украинца Лунина признан лучшим за март в чемпионате Испании

Андрей Лунин официально отмечен Ла Лигой.

Испанская Ла Лига опубликовала видео пяти лучших вратарских сейвов по итогам марта.

Лучшим было признано спасение в исполнении украинского легионера "Леганеса" Андрея Лунина, который отразил удар со штрафного игрока "Атлетико" Лемара.

Авторами остальных четырех сейвов стали Хавьер Диас Санчес ("Севилья"), Херонимо Рульи ("Реал Сосьедад"), Диего Лопес ("Эспаньол") и Томаш Вацлик ("Севилья").

Напомним, права на украинца принадлежат мадридскому "Реалу".

Ранее сообщалось, что "Реал" собирается вернуть Лунина из аренды в "Леганесе".


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