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2019-04-11
Сейв украинца Лунина признан лучшим за март в чемпионате Испании
Андрей Лунин официально отмечен Ла Лигой.
Испанская Ла Лига опубликовала видео пяти лучших вратарских сейвов по итогам марта.
Лучшим было признано спасение в исполнении украинского легионера "Леганеса" Андрея Лунина, который отразил удар со штрафного игрока "Атлетико" Лемара.
Напомним, права на украинца принадлежат мадридскому "Реалу".
Ранее сообщалось, что "Реал" собирается вернуть Лунина из аренды в "Леганесе".
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