"Боруссия" получит серьезную поддержку в матче с "Баварией"

Дортмундская "Боруссия" в матче 28-го тура чемпионата Германии против "Баварии" может рассчитывать на серьезную поддержку болельщиков.
 
По информации Bild, на "Альянц-Арене" ожидается более 10 тысяч фанатов черно-желтых.
Фото "Боруссия" получит серьезную поддержку в матче с "Баварией"
Фото: bvb.de
 
Стадион в Мюнхене вмещает 75 тысяч зрителей.
 
На данный момент "Боруссия" занимает 1-е место  в чемпионате (63 балла), опережая "Баварию" на два очка (61).
 
Игра между лидерами Бундеслиги состоится завтра, 6 апреля.
 
Начало - в 19.30 по киевскому времени.


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