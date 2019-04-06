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2019-04-06
"Боруссия" получит серьезную поддержку в матче с "Баварией"
Дортмундская "Боруссия" в матче 28-го тура чемпионата Германии против "Баварии" может рассчитывать на серьезную поддержку болельщиков.
По информации Bild, на "Альянц-Арене" ожидается более 10 тысяч фанатов черно-желтых.
Фото: bvb.de
Стадион в Мюнхене вмещает 75 тысяч зрителей.
На данный момент "Боруссия" занимает 1-е место в чемпионате (63 балла), опережая "Баварию" на два очка (61).
Игра между лидерами Бундеслиги состоится завтра, 6 апреля.
Начало - в 19.30 по киевскому времени.
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