Серия А: "Ювентус" побеждает без Роналду (ВИДЕО)  

"Ювентус" на выезде обыграл "Кальяри" в матче 30-го тура чемпионата Италии.
 
У победителей отличились Леонардо Бонуччи и Мойзе Кин. Первый мяч в этой игре стал 500-м для "Юве" под руководством Массимилиано Аллегри.
Фото Серия А: "Ювентус" побеждает без Роналду (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Ювентус" набрал 81 очко и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Италии.
 
У "Кальяри" 33 очка и 13-е место.
 
В следующем туре "Ювентус" примет "Милан", а "Кальяри" - СПАЛ.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
30-й тур
 
"Кальяри" - "Ювентус" - 0:2 (0:1)
 
Голы: Бонуччи, 22 (0:1). Кин, 85 (0:2).
 
"Кальяри": Краньо, Срна, Ликояннис, Пизакане, Чеппителли, Фараго (Падоин, 76), Чигарини, Ионицэ (Бирса, 68), Жоау Педру (Черри, 76), Барелла, Паволетти.
 
"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Касерес (Бентанкур, 62), Бонуччи, Де Шильо, Сандру, Матюиди, Пьянич, Эмре Джан, Бернардески, Кин.
 
Предупреждения: Кин, 20. Жоау Педру, 34. Ликояннис, 39. Срна, 82. Бернардески, 90+3.
 
Судья: Джакомелли.
 
2 апреля. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".
 


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