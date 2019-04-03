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2019-04-03
Серия А: "Ювентус" побеждает без Роналду (ВИДЕО)
"Ювентус" на выезде обыграл "Кальяри" в матче 30-го тура чемпионата Италии.
У победителей отличились Леонардо Бонуччи и Мойзе Кин. Первый мяч в этой игре стал 500-м для "Юве" под руководством Массимилиано Аллегри.
Фото: gazzetta.it
"Ювентус" набрал 81 очко и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Италии.
У "Кальяри" 33 очка и 13-е место.
В следующем туре "Ювентус" примет "Милан", а "Кальяри" - СПАЛ.
Чемпионат Италии
Серия А
30-й тур
"Кальяри" - "Ювентус" - 0:2 (0:1)
Голы: Бонуччи, 22 (0:1). Кин, 85 (0:2).
"Кальяри": Краньо, Срна, Ликояннис, Пизакане, Чеппителли, Фараго (Падоин, 76), Чигарини, Ионицэ (Бирса, 68), Жоау Педру (Черри, 76), Барелла, Паволетти.
"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Касерес (Бентанкур, 62), Бонуччи, Де Шильо, Сандру, Матюиди, Пьянич, Эмре Джан, Бернардески, Кин.
Предупреждения: Кин, 20. Жоау Педру, 34. Ликояннис, 39. Срна, 82. Бернардески, 90+3.
Судья: Джакомелли.
2 апреля. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".
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