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Серия А: "Ювентус" побеждает без Роналду (ВИДЕО) "Ювентус" на выезде обыграл "Кальяри" в матче 30-го тура чемпионата Италии. У победителей отличились Леонардо Бонуччи и Мойзе Кин. Первый мяч в этой игре стал 500-м для "Юве" под руководством Массимилиано Аллегри. Фото: gazzetta.it "Ювентус" набрал 81 очко и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Италии. У "Кальяри" 33 очка и 13-е место. В следующем туре "Ювентус" примет "Милан", а "Кальяри" - СПАЛ. Чемпионат Италии Серия А 30-й тур "Кальяри" - "Ювентус" - 0:2 (0:1) Голы: Бонуччи, 22 (0:1). Кин, 85 (0:2). "Кальяри": Краньо, Срна, Ликояннис, Пизакане, Чеппителли, Фараго (Падоин, 76), Чигарини, Ионицэ (Бирса, 68), Жоау Педру (Черри, 76), Барелла, Паволетти. "Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Касерес (Бентанкур, 62), Бонуччи, Де Шильо, Сандру, Матюиди, Пьянич, Эмре Джан, Бернардески, Кин. Предупреждения: Кин, 20. Жоау Педру, 34. Ликояннис, 39. Срна, 82. Бернардески, 90+3. Судья: Джакомелли. 2 апреля. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".

Спорт-Экспресс

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