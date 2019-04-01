Суперлига: Пока в полуфинале только "Химик" (ВИДЕО)  

Цепочка неожиданных результатов, неизменно преследующая длительный соревновательный марафон на протяжении всего регулярного чемпионата, продолжилась и в серии плей-офф.

Фото: fbu.ua

Ведь сразу в трех парах четвертьфиналистов для определения квартета сильнейших двух поединков оказалось недостаточно.

Досрочно со своей задачей справился лишь «Химик»…

ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ - ЗАПОРОЖЬЕ - 101:91 (22:26, 25:24, 32:16, 22:25)

«Черкаськи мавпы»: Бояркин (2), Отверченко (30 + 5 передач), Кольченко (17 + 7 передач), Липовцев (2 + 4 подбора), Скапинцев (2) - старт; Янг (19 + 5 подборов + 7 передач), Кокли (21+ 7 подборов), Никс (5), Чумаков (1), Ткаченко (1), Сергеев (1), Воевода.

«Запорожье»: Холтон (17 + 5 передач), Кондраков (4 + 4 подбора), Мироненко (9), Хилл (15 + 9 подборов + 4 передачи), Прессли (14) - старт; Трент (15 + 5 передач + 3 перехвата), Шевченко (13 + 5 подборов), Овдеенко (2), Буц (2), Титов.

29 марта. Черкассы. ДС «Строитель». 800 зрителей.

Счет в серии : 1-1.

До 15-й минуты «Запорожье» уверенно контролировало ход событий на площадке и, казалось, беды для него ничто не предвещало. Тем более, за два технических фола до этого отрезка не доиграл плеймейкер черкасчан Дмитрий Бояркин. Однако, выигрывая 15 очков, гости заметно сбавили обороты, начали вальяжничать, и расплата за это долго ждать себя не заставила.

Уже к большому перерыву «Мавпы» сократили отставание до трех пунктов. А после отдыха и вовсе отправили в чужое кольцо целую серию трехочковых попаданий. На первых ролях здесь оказался Руслан Отверченко, который отличился из-за дуги семь(!) раз подряд. А точку в третьей четверти, опять же дальним броском, поставил Тэвэрион Никс - 79:66.

Конечно, у подопечных Валерия Плеханова оставалась уйма времени для тактической перестройки и удачной погони, но «Мавпы» уже почувствовали способность оказаться в этом поединке, что называется, на коне. На помощь Отверченко вовремя пришли Александр Кольченко и Брэндон Янг, поэтому даже травма последнего за пять минут до сирены «Запорожье» уже не спасла.

Впрочем, в решающем третьем матче, запланированном на 1 апреля в запорожском Дворце спорта «Юность», отсутствие Янга может сыграть весьма негативную роль.

НИКОЛАЕВ - КИЕВ-БАСКЕТ - 103:94 ОТ (25:31, 19:16, 15:24, 26:14, 18:9)

«Николаев»: Зотов (20 + 8 передач), Тонченко (6), Омоэра (18 + 11 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Давидюк (5 + 6 подборов), Адедиран (15 + 8 подборов) - старт; : Зотов (20 + 8 передач), Тонченко (6), Омоэра (18 + 11 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Давидюк (5 + 6 подборов), Адедиран (15 + 8 подборов) - старт; Попов (20 + 5 передач), Приймак (12), Аникиенко (4), Хохоник (3), Мусиенко.

«Киев-Баскет»: Горобченко (3), Крик (24 + 7 передач + 3 перехвата), Крутоус (24), Челован (7), Нванкво (3) - старт; Латкович (7 + 5 подборов + 4 передачи), Сандул (10 + 5 подборов + 2 блок-шота), Петров (4 + 10 подборов + 6 передач + 2 блок-шота), : Горобченко (3), Крик (24 + 7 передач + 3 перехвата), Крутоус (24), Челован (7), Нванкво (3) - старт; Латкович (7 + 5 подборов + 4 передачи), Сандул (10 + 5 подборов + 2 блок-шота), Петров (4 + 10 подборов + 6 передач + 2 блок-шота), Луценко (7), Носков (5 + 5 подборов).

29 марта. Николаев. ДС «Надежда». 1300 зрителей.

Счет в серии : 1-1.

И в этом поединке «Киев-Баскет» был значительно ближе ко второй победе в серии, нежели «Николаев» к сохранению шансов. Ведь столичные баскетболисты весьма грамотно сделали ставку на цепкую оборону в собственной «краске», где завяз и широкоплечий Алексей Адедиран, и высокорослый Константин Аникиенко. А из-за периметра у хозяев площадки, в отсутствие травмированного Алексея Онуфриева, залетало неважно. Однако киевляне, совершив хороший рывок в третьей четверти, слишком рано уверовали в окончательный успех. И хозяева площадки, которым терять было уже нечего, нашли в себе силы на спасительный камбэк.

Применив более агрессивную опеку к Морису Крику и Павлу Крутоусу, они существенно нарушили атакующие наработки гостей, а сами в нападении все же сделали ставку на трехочковые попытки. И получилось! Виталий Зотов и Сергей Попов попали в самый кульминационный момент, организовав рывок - 16:6, позволивший перевести противостояние в овертайм.

Ну, а главным действующим лицом в дополнительной пятиминутке несколько неожиданно стал Кит Омоэра. У него словно второе дыхание открылось. Поэтому, совершив два перехвата подряд, он продолжил их двумя трехочковыми залпами и, наконец, окончательно деморализовал столичных баскетболистов шикарным данком в быстром отрыве.

Таким образом, в этой паре все решится 2 апреля в Киеве .

ОДЕССА - ДНЕПР - 101:93 (25:26, 24:26, 23:23, 29:18)

«Одесса»: Мэйси (22 + 10 передач), Щепкин (15), Пустозвонов (18 + 5 подборов), Беликов (17 + 5 подборов + 4 передачи), Шеляковс (0 + 6 подборов) - старт; Мартин (9), Новиков (18), Ткачук (2), Хелманис.

«Днепр»: Вильховецкий (3), Мишула (18 + 6 подборов), Закурдаев (13), Глебов (21), Тимофеенко (12 + 6 подборов) - старт; Шундель (7), Фесенко (16 + 5 подборов), Сизов (3 + 11 подборов).

30 марта. Одесса. УСК «Краян». 450 зрителей.

Счет в серии : 1-1.

И в этом поединке главным героем оказался тот, от кого этого ожидали меньше остальных. Речь идет о Романе Новикове, который по ходу регулярного чемпионата бомбардирскими качествами почти не блистал. А сейчас он вдруг записал себе в актив добрых 18 очков, при этом четырежды отличившись издали!

Кстати, именно трехочковые попадания одесситов стали для гостей основной неразрешимой проблемой, поскольку тот же Новиков в компании с Брюсом Мэйси, Максимом Пустозвоновым и Алексеем Щепкиным отличились из-за дуги с почти 60-процентной реализацией.

Впрочем, долгое время эти самые дальние «приветы» днепрян почти не смущали, ведь у них вспомнил о собственном бомбардирском таланте Дмитрий Глебов, да и в борьбе под щитами они заметно доминировали. Но за 200 секунд до сирены, ведя 6 очков, подопечные Дениса Журавлева «сломались» психологически.

Сначала технический фол схлопотал Кирилл Фесенко, а чуть позже его незавидное «достижение» вдвое перекрыл Александр Мишула. Специально зацепив ногой Мэйси и получив замечание за неспортивное поведение, защитник «Днепра» этим не ограничился и бросился к арбитрам с неразумным красноречием. Соответственно - технический и последующая дисквалификация.

«Одесса» воспользовалась этим на все сто. Выдав рывок - 12:0, она подкрепила его очередными дальними попаданиями Пустозвонова и Щепкина. Дело было сделано…

Третий и решающий поединок для этой пары состоится 2 апреля в Днепре.

Матч №2

ПОЛИТЕХНИК - ХИМИК - 66:90 (18:23, 14:31, 17:19, 17:17)

«Политехник» (Харьков): Дэвис (10 + 4 передачи), Козлов (3), Кромер (18 + 5 подборов + 6 передач), Грэм (17 + 9 подборов + 4 передачи), Завадский (4) - старт; Рочняк (12 + 5 подборов), Колотилов (1), Кузнецов (1), Чугунов.

«Химик» (Южный): Эдвин (14 + 7 передач), Рябчук (20), Войналович (6), Джонс (7 + 7 передач), Антипов (15 + 10 подборов) - старт; Сидоров (6 + 5 передач), Павлов (13 + 7 подборов), Марченко (7), Ковалев (2), Козак.

30 марта. Харьков. ДС «Локомотив». 1345 зрителей.

Счет в серии : 0-2.

В отличие от трех вышеупоминаемых фаворитов, «Химик» решил не сбавлять оборотов, что называется, от и до. Стартовый рывок - 15:2 продолжился планомерным увеличением очкового гандикапа.

Южненцы не ленились действовать на высоких скоростях и, что несколько неожиданно, мяч двигали достаточно быстро. Соответственно, кто-либо из них без особых сложностей оставался неприкрытым на шестиметровой линии, и «посыпал» оттуда с завидной точностью. Например, Александр Рябчук вообще безукоризненно реализовал все свои шесть попыток.

А вот у хозяев площадки с трехочковыми попаданиями дела не сложились вовсе. Даже у Ти Джея Кромера. Да и Дэлвон Грэм в кои-то времена не наиграл на традиционный «дабл-дабл». Таким образом, в середине третьей четверти преимущество «Химика» составило три десятка очков, и лишь только в самом конце подопечные Виталия Степановского несколько сбавили обороты.

Что ж, на данный момент имеем одного полуфиналиста и три большие интриги…