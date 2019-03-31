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"Ювентус" первым получил путевку в Лигу чемпионов "Ювентус" стал первым клубом, обеспечившим себе место в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2019/20. Туринцы в сегодняшней встрече 29-го тура чемпионата Италии обыграли "Эмполи" 1:0 и уже точно не опустятся ниже четвертого места в таблице. Команда лидирует с 18-очковым отрывом от "Наполи". Фото: juventus.com

Спорт-Экспресс

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