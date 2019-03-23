Отбор Euro-2020: Украина испортила настроение Роналду

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Отборочный турнир 
 
Группа B 
Фото Отбор Euro-2020: Украина испортила настроение Роналду
Фото: ffu.ua
 
Португалия - Украина - 0:0
 
Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Виллиам Карвалью, Невеш (Рафа Силва, 62), Жоау Моутинью (Жоау Мариу, 87), Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Андре Силва (Диегу Соуза, 73).
 
Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Марлос (Цыганков, 66), Коноплянка (Буяльский, 87), Яремчук (Мораес, 76).
 
Предупреждение: Степаненко, 86.
 
Судья: Тюрпен (Франция).
 
22 марта. Лиссабон. Стадион "Да Луш".
 
Для португальцев матч против Украины был особенным как минимум по двум причинам. Во-первых, именно с него они начали защиту титула сильнейшей команды Европы.
 
А во-вторых, в команду вернулся Роналду. Криш не играл за сборную с ЧМ-2018, где португальская команда вылетела на стадии 1/8 финала.
 
Неудивительно, что хозяева начали встречу активно, едва не вынудив украинских защитников ошибиться под прессингом уже на 2-й минуте. Было видно, что команда Андрея Шевченко нервничала - в первые 20 минут на поле "Да Луж" царили хозяева. Воротам Пятова угрожал Пепе, а Виллиам Карвалью даже забил, но гол справедливо был отменен из-за офсайда.
 
Когда тайм перевалил за экватор, гостям удалось успокоиться. Они стали отвечать на массированные атаки редкими, но осмысленными контрвыпадами. В составе украинской сборной выделялись Коноплянка, Зинченко и Марлос. Но все их старания меркли на фоне заряженности Роналду - после его ударов в ближний угол из пределов штрафной Пятову дважды пришлось спасать команду.
 
После перерыва картина на поле не изменилась. Только теперь помимо Роналду проверять бдительность Пятова стал еще и Андре Силва. Первый его удар украинский вратарь зафиксировал намертво, а второй, в девятку, в эффектном прыжке перевел на угловой.
 
Португальцы продолжали осаждать штрафную соперников, но навесам на Роналду и вышедшего на замену почти двухметрового Диегу Соузу не хватало точности, а попытки пробить были неподготовленными. Матч катился к сенсационной ничьей, когда в концовке украинцы вспыхнули и создали самый опасный момент игры – Мораис едва не подкараулил ошибку Руя Патрисиу. Незадачливого вратаря спас Пепе, успевший заблокировать удар из пределов вратарской.
 
Последнее слово осталось за португальцами - они пошли на штурм. Хозяева имели право претендовать на пенальти, но Клеман Тюрпен не рискнул назначать 11-метровый за фол на Соузе.
 
Андрей МИХАЙЛОВ, Спорт-Экспресс


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