Отбор Euro-2020: Украина испортила настроение Роналду

Чемпионат Европы Отборочный турнир Группа B Фото: ffu.ua Португалия - Украина - 0:0 Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Виллиам Карвалью, Невеш (Рафа Силва, 62), Жоау Моутинью (Жоау Мариу, 87), Криштиану : Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Виллиам Карвалью, Невеш (Рафа Силва, 62), Жоау Моутинью (Жоау Мариу, 87), Криштиану Роналду , Бернарду Силва, Андре Силва (Диегу Соуза, 73). Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Марлос (Цыганков, 66), Коноплянка (Буяльский, 87), Яремчук (Мораес, 76). Предупреждение: Степаненко, 86. Судья: Тюрпен (Франция). 22 марта. Лиссабон. Стадион "Да Луш".

Для португальцев матч против Украины был особенным как минимум по двум причинам. Во-первых, именно с него они начали защиту титула сильнейшей команды Европы.

А во-вторых, в команду вернулся Роналду . Криш не играл за сборную с ЧМ-2018, где португальская команда вылетела на стадии 1/8 финала.

Неудивительно, что хозяева начали встречу активно, едва не вынудив украинских защитников ошибиться под прессингом уже на 2-й минуте. Было видно, что команда Андрея Шевченко нервничала - в первые 20 минут на поле "Да Луж" царили хозяева. Воротам Пятова угрожал Пепе, а Виллиам Карвалью даже забил, но гол справедливо был отменен из-за офсайда.