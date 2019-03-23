Отбор Euro-2020: Украина испортила настроение Роналду

Для португальцев матч против Украины был особенным как минимум по двум причинам. Во-первых, именно с него они начали защиту титула сильнейшей команды Европы.
А во-вторых, в команду вернулся Роналду. Криш не играл за сборную с ЧМ-2018, где португальская команда вылетела на стадии 1/8 финала.
Неудивительно, что хозяева начали встречу активно, едва не вынудив украинских защитников ошибиться под прессингом уже на 2-й минуте. Было видно, что команда Андрея Шевченко нервничала - в первые 20 минут на поле "Да Луж" царили хозяева. Воротам Пятова угрожал Пепе, а Виллиам Карвалью даже забил, но гол справедливо был отменен из-за офсайда.
Когда тайм перевалил за экватор, гостям удалось успокоиться. Они стали отвечать на массированные атаки редкими, но осмысленными контрвыпадами. В составе украинской сборной выделялись Коноплянка, Зинченко и Марлос. Но все их старания меркли на фоне заряженности Роналду - после его ударов в ближний угол из пределов штрафной Пятову дважды пришлось спасать команду.
После перерыва картина на поле не изменилась. Только теперь помимо Роналду проверять бдительность Пятова стал еще и Андре Силва. Первый его удар украинский вратарь зафиксировал намертво, а второй, в девятку, в эффектном прыжке перевел на угловой.
Португальцы продолжали осаждать штрафную соперников, но навесам на Роналду и вышедшего на замену почти двухметрового Диегу Соузу не хватало точности, а попытки пробить были неподготовленными. Матч катился к сенсационной ничьей, когда в концовке украинцы вспыхнули и создали самый опасный момент игры – Мораис едва не подкараулил ошибку Руя Патрисиу. Незадачливого вратаря спас Пепе, успевший заблокировать удар из пределов вратарской.
Последнее слово осталось за португальцами - они пошли на штурм. Хозяева имели право претендовать на пенальти, но Клеман Тюрпен не рискнул назначать 11-метровый за фол на Соузе.
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