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2019-03-21
Украинец выиграл 52 тыc. долл. на турнире по покеру в Бразилии
Назар Бухалов вошел в Топ-4.
Фото: cardmates.net
В Рио-де-Жанейро турниром Rio Open состоялось открытие покерной серии PartyPoker Millions South America, сообщает sport.ua.
886 человек приняло участие в этом ивенте во время шести флайтовых дней турнира.
В Топ-4 удалось пробиться украинскому покеристу Назару Бухалову, который за четвертое место получил 52 тыс. призовых.
Результаты финального стола RIo Poker Open:
- Энио Боццано (Бразилия) – 187 тыс. долл.
- Сэм Графтон (Великобритания) – 113
- Питер Чин (Канада) – 78
- НАЗАР БУХАЛОВ (Украина) – 52
- Алехандро Лококо (Аргентина) – 36
- Антон Моргенстерн (Мальта) – 26
- Марио Фернандес (Аргентина) – 18
- Тьяго Крема (Бразилия) – 13
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