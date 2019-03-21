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Украинец выиграл 52 тыc. долл. на турнире по покеру в Бразилии Назар Бухалов вошел в Топ-4. Фото: cardmates.net В Рио-де-Жанейро турниром Rio Open состоялось открытие покерной серии PartyPoker Millions South America, сообщает sport.ua. 886 человек приняло участие в этом ивенте во время шести флайтовых дней турнира. В Топ-4 удалось пробиться украинскому покеристу Назару Бухалову, который за четвертое место получил 52 тыс. призовых. Результаты финального стола RIo Poker Open: Энио Боццано (Бразилия) – 187 тыс. долл. Сэм Графтон (Великобритания) – 113 Питер Чин (Канада) – 78 НАЗАР БУХАЛОВ (Украина) – 52 Алехандро Лококо (Аргентина) – 36 Антон Моргенстерн (Мальта) – 26 Марио Фернандес (Аргентина) – 18 Тьяго Крема (Бразилия) – 13

LB.ua

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