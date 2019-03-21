Украинец выиграл 52 тыc. долл. на турнире по покеру в Бразилии

Назар Бухалов вошел в Топ-4.

Украинец выиграл 52 тыc. долл. на турнире по покеру в Бразилии
Фото: cardmates.net

В Рио-де-Жанейро турниром Rio Open состоялось открытие покерной серии PartyPoker Millions South America, сообщает sport.ua.

886 человек приняло участие в этом ивенте во время шести флайтовых дней турнира.

В Топ-4 удалось пробиться украинскому покеристу Назару Бухалову, который за четвертое место получил 52 тыс. призовых.

Результаты финального стола RIo Poker Open:

  1. Энио Боццано (Бразилия) – 187 тыс. долл.
  2. Сэм Графтон (Великобритания) – 113
  3. Питер Чин (Канада) – 78
  4. НАЗАР БУХАЛОВ (Украина) – 52
  5. Алехандро Лококо (Аргентина) – 36
  6. Антон Моргенстерн (Мальта) – 26
  7. Марио Фернандес (Аргентина) – 18
  8. Тьяго Крема (Бразилия) – 13


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