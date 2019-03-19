В матче НБА игрок забросил мяч в корзину с 19-ти метров, что является рекордом сезона
У Стефа Карри "орлиный" глаз и точные руки.
Разыгрывающий защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стеф Карри в матче регулярного сезона НБА против "Сан-Антонио Сперз" (105:111) забросил самый дальний точный бросок в сезоне.
31-летний Карри за несколько секунд до конца первой четверти при счете 22:25 совершил бросок с сиреной, попал в кольцо из собственной 7-метровой дуги.
Как сообщает ESPN, его бросок на 61 фут (18.5 метров) стал рекордным по дальности в текущем розыгрыше НБА.
Добавим, что в матче против "Сперз" Карри, в общем, был не очень убедителен в дальних бросках, реализовав лишь 33% бросков - 6 из 18.
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