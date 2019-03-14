Норвегия выиграла синглмикст на ЧМ

Сборная Норвегии завоевала золото в первой в истории чемпионатов мира одиночной смешанной эстафете.
 
Второй финишировала Италия, третьей - Швеция.
Фото Норвегия выиграла синглмикст на ЧМ
Фото: biathlonworld.com
 
Сборная Украины в итоге стала пятой, допустив пять промахов.
 
Эстерсунд (Швеция)
 
Чемпионат мира
 
Синглмикст
 
1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Йоханнес Бе) - 35.43,2 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
 
2. Италия (Доротея Вирер, Лукас Хофер) - отставание 13,4 (0+5)
 
3. Швеция (Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон) - 20,0 (0+8)
 
4. Германия (Дениза Херманн, Эрик Лессер) - 30,5 (0+6)
 
5. Украина (Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный) - 41,5 (0+5)
 
6. РоSSия (Евгения Павлова, Матвей Елисеев) - 52,7 (0+5).
 


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