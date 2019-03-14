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Норвегия выиграла синглмикст на ЧМ Сборная Норвегии завоевала золото в первой в истории чемпионатов мира одиночной смешанной эстафете. Второй финишировала Италия, третьей - Швеция. Фото: biathlonworld.com Сборная Украины в итоге стала пятой, допустив пять промахов. Эстерсунд (Швеция) Чемпионат мира Синглмикст 1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Йоханнес Бе) - 35.43,2 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов) 2. Италия (Доротея Вирер, Лукас Хофер) - отставание 13,4 (0+5) 3. Швеция (Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон) - 20,0 (0+8) 4. Германия (Дениза Херманн, Эрик Лессер) - 30,5 (0+6) 5. Украина (Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный) - 41,5 (0+5) 6. РоSSия (Евгения Павлова, Матвей Елисеев) - 52,7 (0+5). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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