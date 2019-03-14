В матче Американской хоккейной лиги была заброшена невероятная шайба с рикошетами от борта и льда

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги "Техас Старз" уступил "Манитобе Муз" (3:4).

На 11-й минуте второго периода был забит невероятный гол. Защитник "Звезд" Джоэль Хэнли из средней зоны вбросил шайбу в зону атаки. Вратарь Эрик Комри выкатился за ворота, чтобы остановить шайбу у борта.

Однако шайба после удара о борт совершенно непредсказуемым образом выскочила на "пятачок" "Манитобы", ударилась об лед, изменила направление движения и по невероятной траектории залетела в уже пустые ворота.