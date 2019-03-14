В матче Американской хоккейной лиги была заброшена невероятная шайба с рикошетами от борта и льда
Очевидное и невероятное рядом.
Фото: twitter.com
В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги "Техас Старз" уступил "Манитобе Муз" (3:4).
На 11-й минуте второго периода был забит невероятный гол. Защитник "Звезд" Джоэль Хэнли из средней зоны вбросил шайбу в зону атаки. Вратарь Эрик Комри выкатился за ворота, чтобы остановить шайбу у борта.
Однако шайба после удара о борт совершенно непредсказуемым образом выскочила на "пятачок" "Манитобы", ударилась об лед, изменила направление движения и по невероятной траектории залетела в уже пустые ворота.
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