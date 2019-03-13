Бундеслига: "Айнтрахт" приближается к Лиге чемпионов

"Айнтрахт" на выезде обыграл "Фортуну" в матче 25-го тура чемпионата Германии - 3:0.
 
Счет во встрече открыл нападающий Гонсалу Пасиенсия. В компенсированное время Себастьян Халлер сделал дубль. 
Фото Бундеслига: "Айнтрахт" приближается к Лиге чемпионов
Фото: eintracht.de
 
Команда из Франкфурта занимает пятое место в турнирной таблице бундеслиги.
 
"Айнтрахт" отстает от зоны Лиги чемпионов на 3 очка. 
 
Чемпионат Германии 
 
Бундеслига 1 
 
25-й тур 
 
"Фортуна" - "Айнтрахт" - 0:3 (0:0)
 
Голы: Гонсалу Пасьенсия, 48 (0:1). Алле, 90+1 (0:2). Алле, 90+3 (0:3). 
 
"Фортуна": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан, Финк, Циммерманн, Соботтка (Моралес, 77), Баркок (Кенан Караман, 73), Ковнацки (Хеннингс, 19), Раман, Лукебакио.
 
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Туре, де Гузман (Гачинович, 80), Фернандеш, Хасебе, Роде, Костич, Йович (Алле, 72), Гонсалу Пасьенсия (Виллемс, 90+4).
 
Предупреждения: Хинтереггер, 35. Фернандеш, 73. Каан Айхан, 85. 
 
Судья: Хартманн.
 
11 марта. Дюссельдорф. Стадион "Merkur Spiel-Arena(ESPRIT)".


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