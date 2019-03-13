В матче чемпионата НБА центровые устроили между собой драку

Серж Ибака и Маркиз Крисс были удалены до конца матча.

В матче чемпионата НБА центровые устроили между собой драку
Фото: скриншот видео

В матче регулярного чемпионата НБА центровые Серж Ибака и Маркиз Крисс были удалены за драку в матче "Кливленд Кавальерс" – "Торонто Рэпторс" (126:101).

За секунду до конца 3-й четверти Ибака боролся с Криссом за позицию под щитом, но проиграл борьбу и упал на паркет.

Крис прошел мимо и, по-видимому, что-то сказал ему обидное, после чего Ибака вскочил и бросился на игрока "Кливленда".

Заметим, это уже не первая стычка с участие Ибаки в матчах первенства. В прошлом году он дрался с Робином Лопезом и с Джеймсом Джонсоном.

Replay Review (Game Crew): player altercation in Q3 of #TORatCLE. Ruling: Technical fouls assessed to Ibaka and Chriss for fighting, both players ejected. pic.twitter.com/OzLp7FTgTS

— NBA Official (@NBAOfficial) 12 марта 2019 г.


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