В матче чемпионата НБА центровые устроили между собой драку

Серж Ибака и Маркиз Крисс были удалены до конца матча.

В матче регулярного чемпионата НБА центровые Серж Ибака и Маркиз Крисс были удалены за драку в матче "Кливленд Кавальерс" – "Торонто Рэпторс" (126:101).

За секунду до конца 3-й четверти Ибака боролся с Криссом за позицию под щитом, но проиграл борьбу и упал на паркет.

Крис прошел мимо и, по-видимому, что-то сказал ему обидное, после чего Ибака вскочил и бросился на игрока "Кливленда".

Заметим, это уже не первая стычка с участие Ибаки в матчах первенства. В прошлом году он дрался с Робином Лопезом и с Джеймсом Джонсоном.