В матче чемпионата НБА центровые устроили между собой драку
Серж Ибака и Маркиз Крисс были удалены до конца матча.
В матче регулярного чемпионата НБА центровые Серж Ибака и Маркиз Крисс были удалены за драку в матче "Кливленд Кавальерс" – "Торонто Рэпторс" (126:101).
За секунду до конца 3-й четверти Ибака боролся с Криссом за позицию под щитом, но проиграл борьбу и упал на паркет.
Крис прошел мимо и, по-видимому, что-то сказал ему обидное, после чего Ибака вскочил и бросился на игрока "Кливленда".
Заметим, это уже не первая стычка с участие Ибаки в матчах первенства. В прошлом году он дрался с Робином Лопезом и с Джеймсом Джонсоном.
Replay Review (Game Crew): player altercation in Q3 of— NBA Official (@NBAOfficial)
#TORatCLE. Ruling: Technical fouls assessed to Ibaka and Chriss for fighting, both players ejected. pic.twitter.com/OzLp7FTgTS 12 марта 2019 г.
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