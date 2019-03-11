IAAF оставил в силе отстранение роSSийских легкоатлетов от международных соревнований

Запрет длится с ноября 2015 года.

IAAF оставил в силе отстранение роSSийских легкоатлетов от международных соревнований
IAAF
Фото: iaaf.org

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) решил оставить в силе запрет роSSийским легкоатлетам представлять свою страну на международных соревнованиях, сообщает BBC.

Такое решение было принято на заседании IAAF в Дохе, где обсуждался вопрос возможного восстановления в правах ВсероSSийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), отмечает издание.

Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен сообщил, что роSSийская сторона не выполнили два главных критерия – не были оплачены все расходы на деятельность рабочей группы, а также IAAF еще не получила данные из базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Добавим, что в начале года IAAF предоставила возможность 42-м роSSийским спортсменам выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

Также отметим, что ИААФ в 10-й раз отклонила обращение ВФЛА о восстановлении.


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