В матче Бундеслиги мяч застрял в снегу после удара игрока по пустым воротам

В рамках 25-го тура Бундеслиги"Ганновер" принимал леверкузенский "Байер".

В середине первого тайма, при счете 2:0 в пользу гостей, случился курьезный момент.

Форвард хозяев Гэнки Харагути вышел один на один с вратарем "Байера" Лукасом Градецки, обыграл его и спокойно отправил мяч с нескольких метров по пустым воротам в полной уверенности, что счет станет 1:2.

Однако японский легионер не просчитал, что в столице Нижней Саксонии в день матча разбушевалась стихия в связи с пронесшимся ураганом "Эберхард". Поле "HDI-Арены" покрылось многосантиметровым слоем мокрого снега, который и сыграл с Харагути злую шутку.

Мяч попросту застрял в снегу, немного не долетев до цели – защитник "Байера" успел его догнать на самой линии ворот.

Стоит добавить, что по ходу матча "Ганноверу" все же удалось сравнять счет. Но последнее слово было за "фармацефтами" – на 87-й минуте Кай Хаверц установил окончательный счет в поединке 3:2 в пользу "Байера".