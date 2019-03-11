В матче Бундеслиги мяч застрял в снегу после удара игрока по пустым воротам
"Ганноверу" помешал "Эберхард".
В рамках 25-го тура Бундеслиги"Ганновер" принимал леверкузенский "Байер".
В середине первого тайма, при счете 2:0 в пользу гостей, случился курьезный момент.
Форвард хозяев Гэнки Харагути вышел один на один с вратарем "Байера" Лукасом Градецки, обыграл его и спокойно отправил мяч с нескольких метров по пустым воротам в полной уверенности, что счет станет 1:2.
Однако японский легионер не просчитал, что в столице Нижней Саксонии в день матча разбушевалась стихия в связи с пронесшимся ураганом "Эберхард". Поле "HDI-Арены" покрылось многосантиметровым слоем мокрого снега, который и сыграл с Харагути злую шутку.
Мяч попросту застрял в снегу, немного не долетев до цели – защитник "Байера" успел его догнать на самой линии ворот.
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11.03.2019 00:04