Новостей.COM ⇒
2019-03-08
Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ
На чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде состоялась смешанная эстафета.
Победу одержала сборная Норвегии. За победителей выступали Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе и Ветле Кристиансен.
Фото: biathlonworld.com
Второе место заняла сборная Германии (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль).
На третьей позиции команда Италии (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш).
Сборная Украины в итоге стала седьмой, использовав 10 дополнительных патронов.
Эстерсунд (Швеция)
Чемпионат мира
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км
1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) - 01:17.41,4 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)
2. Германия (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) - отставание 13,1 (0+9)
3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) - 1.09,6 (0+14)
4. РоSSия (Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) - 1.32,4 (0+8)
5. Швеция (Лина Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон) - 1.35,3 (0+10)
6. Чехия (Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж) - 1.51,3 (0+3)
7. Украина (Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный) - 2.27,2 (0+10).
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« Кубок Украины: Увертюра сезона в Чернигове
08.03.2019 09:53
08.03.2019 09:53
Ctrl+←