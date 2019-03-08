Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ

На чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде состоялась смешанная эстафета.
 
Победу одержала сборная Норвегии. За победителей выступали Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе и  Ветле Кристиансен.
Фото Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ
Фото: biathlonworld.com
 
Второе место заняла сборная Германии (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль).
 
На третьей позиции команда Италии (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш).
 
Сборная Украины в итоге стала седьмой, использовав 10 дополнительных патронов.
 
Эстерсунд (Швеция)
 
Чемпионат мира
 
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км
 
1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) - 01:17.41,4 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)
 
2. Германия (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) - отставание 13,1 (0+9)
 
3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) - 1.09,6 (0+14)
 
4. РоSSия (Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) - 1.32,4 (0+8)
 
5. Швеция (Лина Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон) - 1.35,3 (0+10)
 
6. Чехия (Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж) - 1.51,3 (0+3)
 
7. Украина (Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный) - 2.27,2 (0+10).
 


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