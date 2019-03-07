Яркий перформанс фанов "Боруссии" не помог "шмелям" пройти "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов

Накануне в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов дортмундская "Боруссия" принимала "Тоттенхэм".

Первый поединок в Лондоне немецкий клуб разгромно проиграл 0:3.

Однако болельщики "шмелей" продолжали верить, что в ответном поединке можно ликвидировать столь внушительный гандикап, и перед матчем устроили на трибунах "Сигнал Идуна Парк" красочное шоу.

Фото: Боруссия (Д)

Фото: боруссия (Д)

Надо признать, игроки "Боруссии" не подхватили порыв своих фанов и бесславно проиграли встречу 0:1.