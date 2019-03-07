"Феррари" изменила название своей команды в Формуле-1

Фото: Феррари

Ferrari отказалась от приставки "Mission Winnow", которая ранее фигурировала в официальном названии заводской команды из Маранелло в Формуле-1.

Стоит добавить, что бренд "Mission Winnow" принадлежит табачной компании Philip Morris International.

В обновленном списке участников нового сезона Формулы-1, опубликованном на официальном сайте Международной автомобильной федерации (ФИА), итальянская команда числится как Scuderia Ferrari. Ранее название было иным - Scuderia Ferrari Mission Winnow. Также поменялся логотип команды - исчезли символы "MW".

Отметим, производитель табака PMI, многолетний спонсор Ferrari, объявил о запуске бренда Mission Winnow перед прошлогодним Гран-При Японии.