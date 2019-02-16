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2019-02-16
Херманн выиграла гонку преследования в Солт-Лейк-Сити
Немка Дениза Херманн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Результат 30-летней спортсменки составил 28 минут 03,4 секунды.
Дениза Херманн (по центру). Фото: biathlonworld.com
Второе место заняла еще одна представительница Германии Франциска Хильдебранд (отставание - 4,2 секунды).
Бронзу завоевала финка Кайса Мякяряйнен (16,5).
Украинка Юлия Джима стала 33-й (2.46,7), допустив четыре промаха, а Яна Бондарь - 48-й (4.58,9) с шестью промахами.
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования 12,5 км
1. Дениза Херманн (Германия) - 28.03,4 (2 шт. круга)
2. Франциска Хильдебранд (Германия) - отставание 4,2 (1)
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 16,5 (3)
4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 27,0 (4)
5. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 27,0 (4)
6. Лиза Виттоцци (Италия) - 55,6 (2).
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