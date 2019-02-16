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Херманн выиграла гонку преследования в Солт-Лейк-Сити Немка Дениза Херманн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити. Результат 30-летней спортсменки составил 28 минут 03,4 секунды. Дениза Херманн (по центру). Фото: biathlonworld.com Второе место заняла еще одна представительница Германии Франциска Хильдебранд (отставание - 4,2 секунды). Бронзу завоевала финка Кайса Мякяряйнен (16,5). Украинка Юлия Джима стала 33-й (2.46,7), допустив четыре промаха, а Яна Бондарь - 48-й (4.58,9) с шестью промахами. Солт-Лейк-Сити (США) Кубок мира Женщины Гонка преследования 12,5 км 1. Дениза Херманн (Германия) - 28.03,4 (2 шт. круга) 2. Франциска Хильдебранд (Германия) - отставание 4,2 (1) 3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 16,5 (3) 4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 27,0 (4) 5. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 27,0 (4) 6. Лиза Виттоцци (Италия) - 55,6 (2). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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