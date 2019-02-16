Херманн выиграла гонку преследования в Солт-Лейк-Сити

Немка Дениза Херманн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
 
Результат 30-летней спортсменки составил 28 минут 03,4 секунды. 
Фото Херманн выиграла гонку преследования в Солт-Лейк-Сити
Дениза Херманн (по центру). Фото: biathlonworld.com
 
Второе место заняла еще одна представительница Германии Франциска Хильдебранд (отставание - 4,2 секунды).
 
Бронзу завоевала финка Кайса Мякяряйнен (16,5). 
 
Украинка Юлия Джима стала 33-й (2.46,7), допустив четыре промаха, а Яна Бондарь - 48-й (4.58,9) с шестью промахами.
 
Солт-Лейк-Сити (США)
 
Кубок мира
 
Женщины
 
Гонка преследования 12,5 км
 
1. Дениза Херманн (Германия) - 28.03,4 (2 шт. круга)
 
2. Франциска Хильдебранд (Германия) - отставание 4,2 (1)
 
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 16,5 (3)
 
4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 27,0 (4)
 
5. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 27,0 (4)
 
6. Лиза Виттоцци (Италия) - 55,6 (2).
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Манчестер Юнайтед" предлагает за 18-летнего игрока 57 млн евро, - СМИ. Футбол"Манчестер Юнайтед" предлагает за 18-летнего игрока 57 млн евро, - СМИ. Футбол
Игроки "Реала" разговаривают с Бэйлом при помощи жестовИгроки "Реала" разговаривают с Бэйлом при помощи жестов
Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"
Усик устроил бой с тенью в водеУсик устроил бой с тенью в воде
Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"
Блок рекламы


Похожие новости
Кристиансен выиграл спринт в Солт-Лейк-СитиКристиансен выиграл спринт в Солт-Лейк-Сити
Украина выиграла первую международную медаль по сноубордуУкраина выиграла первую международную медаль по сноуборду
Украинская теннисистка Дема выиграла турнир ITF в Анталии
18-летняя Ястремская выиграла второй титул WTA18-летняя Ястремская выиграла второй титул WTA
Франция выиграла женскую эстафету в РупольдингеФранция выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Лопатецкая выиграла теннисный турнир ITF в ГонконгеЛопатецкая выиграла теннисный турнир ITF в Гонконге
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в ОберхофеЙоханнес Бе выиграл гонку преследования в Оберхофе
Виттоцци выиграла гонку преследования в ОберхофеВиттоцци выиграла гонку преследования в Оберхофе
Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира (ВИДЕО)  Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира (ВИДЕО)  
15-летняя украинка выиграла теннисный турнир в Чехии15-летняя украинка выиграла теннисный турнир в Чехии
Последние новости
Подгружаем последние новости