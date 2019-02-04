В матче чемпионата Шотландии "Рейнджерс" четырежды пробивал пенальти

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В рамках 24-го тура первенства Шотландии, борющийся с "Селтиком" и "Абердином" за первое место "Рейнджерс" на "Айброксе" принимал аутсайдера – клуб "Сент-Миррен".

Хозяева одержали прогнозируемо крупную победу 4:0.

Примечательно, что арбитр встречи Эндрю Даллас назначил четыре пенальти в ворота гостей – для симметрии по два в каждом тайме.

Джеймс Таверньер реализовал 2 из 3-х, после чего за пробитие четвертого пенальти взялся Джермейн Дефо и был точен.