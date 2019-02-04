В матче чемпионата Колумбии игрок "срубил" соперника в стиле колумбийской мафии

Джулиан Зеа поступил беспринципно и жестоко.

В матче чемпионата Колумбии игрок "срубил" соперника в стиле колумбийской мафии
Фото: google.com

В рамках третьего тура чемпионата Колумбии, который еще называется Кубком Мустанга, "Депортиво" (Кали) принимал "Атлетико" (Уила).

Встреча завершилась вничью 1:1. Причем, гости ушли от поражения на 86-й минуте.

Стоит отметить, что после пропущенного гола, наставник Los Verdiblancos, т.е. "зелено-белых" Лукас Пусинери, с целью добавить команде агрессии выпустил на поле Джулиана Зеа.

При этом Зеа буквально принялся исполнять инструкции коуча. В одном эпизоде Джулиан с чрезмерной агрессией пошел в отбор мяча, что стоило самому Зеа красной карточки, а игроку соперника могло стоить многими днями больничного.

Un disc?pulo muy adelantado de @Bipolardo se llama Julian Zea jugador del deportivo Cali pic.twitter.com/SVxKcILD3a

— Julian Valencia (@SanJulian87) 3 февраля 2019 г.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В матче Английской Премьер-Лиги вратаря чуть не прибила упавшая с крыши "Уэмбли" сосулькаВ матче Английской Премьер-Лиги вратаря чуть не прибила упавшая с крыши "Уэмбли" сосулька
"Валенсия" пробилась в полуфинал Кубка Испании"Валенсия" пробилась в полуфинал Кубка Испании
Вице-президенту ФФУ Костюченко грозит пять лет тюрьмы, - СМИ. ФутболВице-президенту ФФУ Костюченко грозит пять лет тюрьмы, - СМИ. Футбол
Ломаченко поддержал роSSийского боксера в предстоящем бою за звание чемпиона мираЛомаченко поддержал роSSийского боксера в предстоящем бою за звание чемпиона мира
Владельцы "Мольде" сообщили наставнику "Манчестер Юнайтед", чтобы он не возвращался в НорвегиюВладельцы "Мольде" сообщили наставнику "Манчестер Юнайтед", чтобы он не возвращался в Норвегию
Блок рекламы


Похожие новости
В матче чемпионата Шотландии "Рейнджерс" четырежды пробивал пенальтиВ матче чемпионата Шотландии "Рейнджерс" четырежды пробивал пенальти
В матче Бундеслиги Коноплянку заменили на голкипераВ матче Бундеслиги Коноплянку заменили на голкипера
В матче Английской Премьер-Лиги вратаря чуть не прибила упавшая с крыши "Уэмбли" сосулькаВ матче Английской Премьер-Лиги вратаря чуть не прибила упавшая с крыши "Уэмбли" сосулька
Еще один игрок "Шахтера" перешел в роSSийский клубЕще один игрок "Шахтера" перешел в роSSийский клуб
Тренер "Луккезе" в матче чемпионата Италии "вырубил" своего визави ударом головой. ФутболТренер "Луккезе" в матче чемпионата Италии "вырубил" своего визави ударом головой. Футбол
Перед матчем Кубка Англии в хулиганских разборках фанату порезали лицо ножомПеред матчем Кубка Англии в хулиганских разборках фанату порезали лицо ножом
Шотландский "Селтик" подписал игрока сборной Украины. ФутболШотландский "Селтик" подписал игрока сборной Украины. Футбол
Игрокам "Монако" запретили общаться с журналистамиИгрокам "Монако" запретили общаться с журналистами
Кровавый поединок в Лас-Вегасе определил следующего соперника ГвоздикаКровавый поединок в Лас-Вегасе определил следующего соперника Гвоздика
МВД просит ФФУ перенести матчи чемпионата Украины из-за президентских выборов. ФутболМВД просит ФФУ перенести матчи чемпионата Украины из-за президентских выборов. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости