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В матче чемпионата Колумбии игрок "срубил" соперника в стиле колумбийской мафии Джулиан Зеа поступил беспринципно и жестоко. Фото: google.com В рамках третьего тура чемпионата Колумбии, который еще называется Кубком Мустанга, "Депортиво" (Кали) принимал "Атлетико" (Уила). Встреча завершилась вничью 1:1. Причем, гости ушли от поражения на 86-й минуте. Стоит отметить, что после пропущенного гола, наставник Los Verdiblancos, т.е. "зелено-белых" Лукас Пусинери, с целью добавить команде агрессии выпустил на поле Джулиана Зеа. При этом Зеа буквально принялся исполнять инструкции коуча. В одном эпизоде Джулиан с чрезмерной агрессией пошел в отбор мяча, что стоило самому Зеа красной карточки, а игроку соперника могло стоить многими днями больничного. Un disc?pulo muy adelantado de @Bipolardo se llama Julian Zea jugador del deportivo Cali pic.twitter.com/SVxKcILD3a — Julian Valencia (@SanJulian87) 3 февраля 2019 г.

LB.ua

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