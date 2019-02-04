В матче чемпионата Колумбии игрок "срубил" соперника в стиле колумбийской мафии
Джулиан Зеа поступил беспринципно и жестоко.
Фото: google.com
В рамках третьего тура чемпионата Колумбии, который еще называется Кубком Мустанга, "Депортиво" (Кали) принимал "Атлетико" (Уила).
Встреча завершилась вничью 1:1. Причем, гости ушли от поражения на 86-й минуте.
Стоит отметить, что после пропущенного гола, наставник Los Verdiblancos, т.е. "зелено-белых" Лукас Пусинери, с целью добавить команде агрессии выпустил на поле Джулиана Зеа.
При этом Зеа буквально принялся исполнять инструкции коуча. В одном эпизоде Джулиан с чрезмерной агрессией пошел в отбор мяча, что стоило самому Зеа красной карточки, а игроку соперника могло стоить многими днями больничного.
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