В матче Бундеслиги Коноплянку заменили на голкипера

"Шальке" проиграл дома "Боруссии".

В матче Бундеслиги Коноплянку заменили на голкипера
Евгений Коноплянка
Фото: ФК "Шальке"

В рамках 20-го тура чемпионата Германии клуб Евгения Коноплянки – "Шальке-04" принимал "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Встреча завершилась победой гостей 0:2.

На итоговом результате не могло не сказаться удаление на 60-й минуте голкипера хозяев Александра Нюбеля за фол последней надежды.

Коноплянка вышел в старте, довольно неубедительно отыграл 61-у минуту и был заменен на запасного голкипера Ральфа Ферманна, который и заменил "в рамке" удаленного Нюбеля.

Именно в оставшиеся полчаса "Боруссия" и забила два своих гола, причем сделала она это лишь под самый занавес поединка: отличились два игрока, вышедшие на замену - Кристоф Крамер (85) и Флориан Нойхаус (90+1).


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