ЧЕ-2019: Жребий отправил Украину в Польшу

В Стамбуле состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы среди женских сборных, который пройдет 23 августа - 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии/

Фото: volleyball.ua

Игровые площадки четырех городов - Анкары, Лодзи, Будапешта и Братиславы - станут аренами финального турнира очередного, 31-го по счету, чемпионата Европы среди женских команд. В этих континентальных баталиях впервые будут принимать участие не 16, как ранее сборных, а 24.

Польши , Венгрии и Словакии, а также восемь отобранных по итогам предыдущего континентального форума-2017 - Сербии, Голландии, Азербайджана, Италии, РоSSии, Белоруссии, Германии и Болгарии. «Автоматом» путевки на еврофинал получили четыре команды хозяев - Турции , Венгрии и Словакии, а также восемь отобранных по итогам предыдущего континентального форума-2017 - Сербии, Голландии, Азербайджана, Италии, РоSSии, Белоруссии, Германии и Болгарии.

Остальные двенадцать вакансий достались командам (в том числе - и нашей), преодолевшим барьер квалификационного раунда.

О формуле турнира. На его первом этапе 23-29 августа пройдут однокруговые игры в четырех группах, составы шестерок команд которых определила проведенная в Стамбуле жеребьевка. От каждого из этих секстетов сборных пропуска в 1/8 финала получат квартеты сильнейших сборных. Матчи плей-офф пройдут 1-8 сентября.

Прежде всего, напомним о том, как выступала на предыдущих таких форумах Старого Света женская сборная Украины. Она была уже участницей семи еврофиналов. Самым большим достижением наших волейболисток стало их дебютное выступление в 1993 году, когда, ведомые наставником Владимиром Бузаевым, завоевали бронзу континентальной чеканки. В остальных шести турнирах украинки занимали такие места: 1995-й и 1997-й - 7-е, 2001-й - 4-е, 2003-й - 9-е, 2011-й - 15-е и 2017-й - 13-е. По разу наш девчата участвовали в планетарных форумах: на чемпионате мира-1994 (были 9-ми) и Олимпиаде-1996 (11-ми). А еще стали победителями Евролиги-2017.

Эти результаты выступлений сборной Украины на самых престижных турнирах мы привели для того, чтобы сравнить их с показателями соперниц по группе В первого раунда в Лодзи. Здесь более высокий европейский рейтинг, нежели у нашей команды, имеют дружины Италии, Польши и Бельгии.

«Скуадра Адзурра» участвовала в 24 финальных турнирах чемпионатов Европы, причем - в 19 последних. Завоевывала на них по две медали каждой пробы: в 2007-м и 2009-м - золото , 2001-м и 2005-м - серебро, 1989-м и 1999 - бронзу. На предыдущем 2017 года заняла 5-е место. Итальянки дважды были обладателями Кубка мира (2007-й и 2011-й), ходили в чемпионках мира-2002 и вице-чемпионках-2018, получили три серебра и четыре бронзы на мировых «Гран-при», четырежды финишировали пятыми на Олимпиадах, в том числе и на последней в Рио-2016. Их команду, очевидно, нужно назвать фаворитом №1 нашей группы.

Вполне могут рассчитывать на такое звание и польки. Во-первых, они будут играть в родных стенах при поддержке своих фанов. Не привыкать им и восходить на европейские пьедесталы: дважды покоряли золотую ступень (2003-й и 2005-й), четырежды - серебряную и пять раз - бронзовую. Правда, на последнем континентальном форуме-2017 они были лишь 10-ми. На чемпионатах мира сборная Польши завоевала серебро и две бронзы, но эти успехи ограничиваются далекими 1952-1962-м годами. А еще дважды были бронзовыми призерами Олимпиад (1964-1968), Евролиги-2014.

Значительно скромнее, нежели у итальянок и полек, достижения бельгиек. Участвуя в девяти еврофиналах, они в 2013-м стали обладателями бронзы, 2015-м - 6-ми и 2017-м - 14-ми. Выступала сборная Бельгии на трех чемпионатах мира, где лучшим ее результатом было 11-е место в 2014 году. А в предыдущем, 2013-м, получила серебро Евролиги.

Словенки лишь один раз (в 2015-м) выступали в континентальном финале и финишировали тогда на последней 16-й позиции. В Евролиге-2016 им досталась бронза. А португалки - вообще нынче будут дебютировать в чемпионатах Старого Света. Они только дважды участвовали в Евролиге, становясь 7-ми и 12-ми.

Как видим, сборные Италии и Польши - безоговорочные фавориты нашей группы, главные претенденты на пропуска в плей-офф. Впрочем, и с ними можно бороться. Судя по всему, примерно равные и вполне реальные шансы попасть в проходную четверку команд имеют волейболистки Бельгии и Украины. Но не надо забывать и то, что от причисляемых отнюдь не к таким уже и явным аутсайдерам сборных Словении и Португалии - того и гляди - можно ожидать сюрпризов.

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Группа В: Польша*, Италия, Бельгия, УКРАИНА, Португалия, Словения.

Группа С: Венгрия*, Голландия, Хорватия, Азербайджан, Румыния, Эстония.

Группа D: Словакия*, РоSSия, Германия, Белоруссия, Испания , Швейцария.

* - хозяин площадки.

В плей-офф (1/8 финала) выходят по 4 команды из группы.