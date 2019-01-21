Феттель и Мик Шумахер проиграли в финале Гонки чемпионов
Сборная Германии проиграла команде Северной Европы.
В Мексике состоялся первый этап традиционной Гонки чемпионов, в которой принимают участие пилоты из разных гоночных серий.
В соревнованиях среди сборных победила команды Северной Европы, за которую выступали чемпион ралликроса Йохан Кристофферссон и победитель гонки в Ле-Мане Том Кристенсен.
В финале так называемого Nations' Cup "северяне" одержали победу над одним из фаворитов - сборной Германии, представленной 4-кратным чемпионом мира в классе машин Формула-1, гонщиеом "Феррари" Себастьяном Феттелем и чемпионом европейской Формулы-3 Миком Шумахером.
Позже состоится турнир за индивидуальный трофей.
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21.01.2019 21:24