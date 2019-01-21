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Феттель и Шумахер-младший проиграли в финале Гонки чемпионов Сборная Германии проиграла команде Северной Европы. Финалисты турнира Фото: f1i.com В Мексике состоялся первый этап традиционной Гонки чемпионов, в которой принимают участие пилоты из разных гоночных серий. В соревнованиях среди сборных победила команды Северной Европы, за которую выступали чемпион ралликроса Йохан Кристофферссон и победитель гонки в Ле-Мане Том Кристенсен. В финале так называемого Nations' Cup "северяне" одержали победу над одним из фаворитов - сборной Германии, представленной 4-кратным чемпионом мира в классе машин Формула-1, гонщиеом "Феррари" Себастьяном Феттелем и чемпионом европейской Формулы-3 Миком Шумахером. Позже состоится турнир за индивидуальный трофей.

LB.ua

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