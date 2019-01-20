Лучано СПАЛЛЕТТИ: "Интер" сыграл не лучшим образом"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти считает, что его команда не показала своей истинной силы в матче чемпионата Италии с "Сассуоло".

Лучано Спаллетти. Фото: gazzetta.it

- Это был сложный матч, потому что "Сассуоло" играл очень хорошо, - цитирует DAZN Спаллетти. - Мы слишком быстро теряли мяч и не показали разницу в классе, которая существует между командами.

Индивидуально наши игроки действовали не лучшим образом.

У Икарди было мало места из-за плотной обороны соперника.

Он и сам не так хорошо двигался, чтобы получать пространство и моменты. Пару раз ему не везло.