Новостей.COM ⇒ Спорт

Лига 1: "ПСЖ" забил "Генгаму" 9 мячей "ПСЖ" разгромил "Генгам" в матче 21-го тура чемпионата Франции - 9:0. Хет-триками отметились Кильян Мбаппе и Эдинсон Кавани, Неймар сделал дубль. Фото: psg.fr "ПСЖ" в нынешнем сезоне не потерпел ни одного поражения, выиграв 17 матчей из 19. Его отрыв от "Лилля" составляет 13 очков, при этом парижане провели на две игры меньше. Чемпионат Франции Лига 1 21-й тур "ПСЖ" - "Генгам" - 9:0 (3:0) Голы: Неймар, 11 (1:0). Мбаппе, 37 (2:0). Мбаппе, 45 (3:0). Кавани, 59 (4:0). Кавани, 66 (5:0). Неймар, 68 (6:0). Кавани, 76 (7:0). Мбаппе, 80 (8:0). Менье, 83 (9:0). "ПСЖ": Буффон, Дани Алвес, Тиагу Силва (Менье, 76), Бернат (Кюрзава, 67), Маркиньюс, Керер, Верратти (Дракслер, 19), Кавани, Ди Мария, Неймар, Мбаппе. "Генгам": Кайар, Кербрат, Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, Дидо, До (Блас, 56), Фири, Н`Гбакото (Джилободжи, 73), Тюрам, Менди (Роделен, 57). Предупреждение: Кюрзава, 89. Судья: Делерю. 19 января. Париж. Стадион "Парк де Пренс".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.