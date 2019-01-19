Лига 1: "ПСЖ" забил "Генгаму" 9 мячей

"ПСЖ" разгромил "Генгам" в матче 21-го тура чемпионата Франции - 9:0.
 
Хет-триками отметились Кильян Мбаппе и Эдинсон Кавани, Неймар сделал дубль.
Фото Лига 1: "ПСЖ" забил "Генгаму" 9 мячей
Фото: psg.fr
 
"ПСЖ" в нынешнем сезоне не потерпел ни одного поражения, выиграв 17 матчей из 19.
 
Его отрыв от "Лилля" составляет 13 очков, при этом парижане провели на две игры меньше.
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1 
 
21-й тур 
 
"ПСЖ" - "Генгам" - 9:0 (3:0)
 
Голы: Неймар, 11 (1:0). Мбаппе, 37 (2:0). Мбаппе, 45 (3:0). Кавани, 59 (4:0). Кавани, 66 (5:0). Неймар, 68 (6:0). Кавани, 76 (7:0). Мбаппе, 80 (8:0). Менье, 83 (9:0). 
 
"ПСЖ": Буффон, Дани Алвес, Тиагу Силва (Менье, 76), Бернат (Кюрзава, 67), Маркиньюс, Керер, Верратти (Дракслер, 19), Кавани, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.
 
"Генгам": Кайар, Кербрат, Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, Дидо, До (Блас, 56), Фири, Н`Гбакото (Джилободжи, 73), Тюрам, Менди (Роделен, 57).
 
Предупреждение: Кюрзава, 89. 
 
Судья: Делерю.
 
19 января. Париж. Стадион "Парк де Пренс".


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