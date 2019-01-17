Украинец Кравец помог "Леганесу" обыграть "Реал" в Кубке Испании

Воспитанник львовских "Карпат" отыграл 75 минут в своем дебютном матче.

Украинец Кравец помог "Леганесу" обыграть "Реал" в Кубке Испании
Кравец поздравляет автора единственного гола
Фото: ФК "Леганес"

Василий Кравец, который лишь 2 дня назад был представлен новому клубу, вышел в стартовом составе "Леганеса" в матче 1/8 финала Кубка Короля против мадридского "Реала".

Благодаря единственному голу, забитому форвардом Мартином Брайтвайтом на 31-й минуте хозяева одержали минимальную победу 1:0.

Кравец отыграл на позиции левого защитника 75 минут и был отмечен местной прессой. Добавим, что уже на 5-й минуте украинец жестко "въехал" в ноги Лукасу Васкесу, едва не получив первый "горчичник" в официальных матчах за "Леганес".

Стоит отметить, что по сумме двух встреч в четвертьфинал вышли мадридцы, т.к. в первом матче "бланкос" одержали крупную победу 3:0.

Еще один представитель Украины в составе "Леганеса" – голкипер Андрей Лунин, арендованный у "Реала", в матче участия не принимал, т.к. по условиям арендного соглашения не имеет права выступать против своего клуба.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Голливудские симуляции не помогли игрокам "Барселоны" в матче Кубка ИспанииГолливудские симуляции не помогли игрокам "Барселоны" в матче Кубка Испании
Отбор ЧЕ-2019: Без пораженийОтбор ЧЕ-2019: Без поражений
Кубок IBU: Очередная бронза БелкинойКубок IBU: Очередная бронза Белкиной
"Барселона" возобновила интерес к экс-игроку "Шахтера", - СМИ"Барселона" возобновила интерес к экс-игроку "Шахтера", - СМИ
Лига 1: "Лилль" закрепился на втором местеЛига 1: "Лилль" закрепился на втором месте
Блок рекламы


Похожие новости
Лень оформил дабл-дабл и помог "Атланте" одолеть "Оклахому" в матче НБАЛень оформил дабл-дабл и помог "Атланте" одолеть "Оклахому" в матче НБА
Украинские атлеты успешно выступили на "Кубке Катара"Украинские атлеты успешно выступили на "Кубке Катара"
Украинец Лень в чемпионате НБА вырубил своего оппонента, после чего едва не началась дракаУкраинец Лень в чемпионате НБА вырубил своего оппонента, после чего едва не началась драка
Кубок Испании: "Севилья" на выезде обыграла "Атлетик"Кубок Испании: "Севилья" на выезде обыграла "Атлетик"
Голливудские симуляции не помогли игрокам "Барселоны" в матче Кубка ИспанииГолливудские симуляции не помогли игрокам "Барселоны" в матче Кубка Испании
Кубок Испании: Нелегкий барьер для "Атлетико"Кубок Испании: Нелегкий барьер для "Атлетико"
Кубок Испании: "Реал" разгромил "Леганес"Кубок Испании: "Реал" разгромил "Леганес"
Украинец Лень установил личный рекорд результативности в НБАУкраинец Лень установил личный рекорд результативности в НБА
Украинец Скрипник стал тренером года в Латвии. ФутболУкраинец Скрипник стал тренером года в Латвии. Футбол
Украинец Далакян защитил титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBAУкраинец Далакян защитил титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA
Последние новости
Подгружаем последние новости