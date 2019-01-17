Украинец Кравец помог "Леганесу" обыграть "Реал" в Кубке Испании

Василий Кравец, который лишь 2 дня назад был представлен новому клубу, вышел в стартовом составе "Леганеса" в матче 1/8 финала Кубка Короля против мадридского "Реала".

Благодаря единственному голу, забитому форвардом Мартином Брайтвайтом на 31-й минуте хозяева одержали минимальную победу 1:0.

Кравец отыграл на позиции левого защитника 75 минут и был отмечен местной прессой. Добавим, что уже на 5-й минуте украинец жестко "въехал" в ноги Лукасу Васкесу, едва не получив первый "горчичник" в официальных матчах за "Леганес".

Стоит отметить, что по сумме двух встреч в четвертьфинал вышли мадридцы, т.к. в первом матче "бланкос" одержали крупную победу 3:0.

Еще один представитель Украины в составе "Леганеса" – голкипер Андрей Лунин, арендованный у "Реала", в матче участия не принимал, т.к. по условиям арендного соглашения не имеет права выступать против своего клуба.