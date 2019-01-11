Отбор ЧЕ-2019: Экспериментальный состав не подвел

Заключительный матч в рамках евроотбора наша сборная проводила против аутсайдера группы экспериментальным составом.
Кроме того, что по разным причинам не смог прибыть в расположение национальной команды ряд легионеров, в свои зарубежные клубы отбыл тандем забойщиц Олеся Рыхлюк и Анастасия Крайдуба, внесший большую лепту в предыдущую победу над черногорками, приболела опытная связующая Алла Политанская. Дирижерскую палочку от последней пришлось принять совсем еще юной дебютантке сборной Дарье Великоконь. И хотя, естественно, найти общий язык с нападающими ей удавалось пока не самым лучшим образом и частенько после ее передач партнеры вынуждены были атаковать с неудобных позиций, все же старательности этой девчушке было не занимать.
В стартовой партии норвежки, у которых результативно «выстреливали» Эмили Олимстад, Рагни Стин-Кнудсен и Ругиль Лавицките, поначалу несколько раз имели перевес в два пункта. Но к середине сета каскадом мощных ударов Надежды Кодолы (она, кстати, в этом сете нащелкала 8 очков) и Карины Денисовой (5) уже счет стал расти в пользу нашей команды. После подачи в аут Светланы Дорсман хозяйки сократили отставание до минимума (22:23). Наша центровая в следующем розыгрыше мяча реабилитировалась а затем Дарья Дрозд, закрыв блоком Олимстад, поставила точку в сете.
До экватора второй партии украинки лидировали в счете; 4:1 (после удара Кодолы), 12:9 (блок Юлии Герасимовой), 13:10 (атака Денисовой). На подаче Лавицките хозяйки, заработав пять подряд очков, впервые вышли вперед - 15:13. А вот после паритетных 16:16 в игре нашей команды произошел явный провал. Косяком посыпались ошибки на приеме, атаки приходились в аут или блок соперниц. Этим и воспользовались норвежки, сравняв счет по сетам.
Хозяйки продолжали владеть инициативой в третьей партии и эйсом Кьерсти Невил довели свое преимущество до 11:7. Наши бросились в погоню. Меткие удары Кодолы и Денисовой - и уже четырехпунктовая фора у украинок - 22:19. А черту под итогом этого сета подвела Великоконь, чью коварную подачу соперницы не приняли.
Что касается четвертой партии, то в ней гостьи установили своеобразный рекорд, когда, поймав свою игру, минимальный перевес 8:7 во время выполнения подач Дрозд трансформировали на 20:7. Ну а последнее победное очко в матче принесла нашей сборной ее капитан Кодола.
Итак, путевки в финальный турнир (23 августа - 8 сентября в Венгрии, Польше, Словакии и Турции) завоевали по две лучшие сборные каждой их шести групп. Кроме них, «автоматом» получили пропуска четыре коллектива хозяев, а также восемь по итогам предыдущего континентального форума - Сербия, Голландия, Азербайджан, Италия, РоSSия, Белоруссия, Германия и Болгария. Жеребьевка - 23 января в Стамбуле.
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