Отбор ЧЕ-2019: Экспериментальный состав не подвел

Группа С

НОРВЕГИЯ - УКРАИНА - 1:3 (22:25, 25:18, 22:25, 11:25)

Норвегия: Сербе, Олимстад - 17 очков (13 - атака, 2 подача, 2 - блок), Стейнсваг - 6 (3+3+0), Левицките - 15 (14+1+0), Стин Кнудсен - 16 (12+2+2), Норвил - 5 (4+1+0); Боген (либеро), Сведер, Орестад, Греттум-Колсвик.

Фото: cev.eu

Украина: Великоконь - 5 (1+3+1), Кодола - 25 (20+3+2), Герасимова - 10 (6+1+3), Дрозд - 9 (5+0+4), Денисова - 14 (13+0+1), Дорсман - 11 (6+1+4); Немцева (либеро), Ткаченко, Ужва, Осачук.

Время игры - 88 минут (24+20+25+19).

Игровые очки: 80:93 (атака - 46:51, подача - 9:8, блок - 4:15, ошибки соперника - 21:19).

Позитивный прием - 38%:54%.

Судьи: Лютц (Бельгия), Андерсен (Дания).

9 января. Осло. «Эребергхаллен». 220 зрителей.

Заключительный матч в рамках евроотбора наша сборная проводила против аутсайдера группы экспериментальным составом.

Кроме того, что по разным причинам не смог прибыть в расположение национальной команды ряд легионеров, в свои зарубежные клубы отбыл тандем забойщиц Олеся Рыхлюк и Анастасия Крайдуба, внесший большую лепту в предыдущую победу над черногорками, приболела опытная связующая Алла Политанская. Дирижерскую палочку от последней пришлось принять совсем еще юной дебютантке сборной Дарье Великоконь. И хотя, естественно, найти общий язык с нападающими ей удавалось пока не самым лучшим образом и частенько после ее передач партнеры вынуждены были атаковать с неудобных позиций, все же старательности этой девчушке было не занимать.

В стартовой партии норвежки, у которых результативно «выстреливали» Эмили Олимстад, Рагни Стин-Кнудсен и Ругиль Лавицките, поначалу несколько раз имели перевес в два пункта. Но к середине сета каскадом мощных ударов Надежды Кодолы (она, кстати, в этом сете нащелкала 8 очков) и Карины Денисовой (5) уже счет стал расти в пользу нашей команды. После подачи в аут Светланы Дорсман хозяйки сократили отставание до минимума (22:23). Наша центровая в следующем розыгрыше мяча реабилитировалась а затем Дарья Дрозд, закрыв блоком Олимстад, поставила точку в сете.

До экватора второй партии украинки лидировали в счете; 4:1 (после удара Кодолы), 12:9 (блок Юлии Герасимовой), 13:10 (атака Денисовой). На подаче Лавицките хозяйки, заработав пять подряд очков, впервые вышли вперед - 15:13. А вот после паритетных 16:16 в игре нашей команды произошел явный провал. Косяком посыпались ошибки на приеме, атаки приходились в аут или блок соперниц. Этим и воспользовались норвежки, сравняв счет по сетам.

Хозяйки продолжали владеть инициативой в третьей партии и эйсом Кьерсти Невил довели свое преимущество до 11:7. Наши бросились в погоню. Меткие удары Кодолы и Денисовой - и уже четырехпунктовая фора у украинок - 22:19. А черту под итогом этого сета подвела Великоконь, чью коварную подачу соперницы не приняли.

Что касается четвертой партии, то в ней гостьи установили своеобразный рекорд, когда, поймав свою игру , минимальный перевес 8:7 во время выполнения подач Дрозд трансформировали на 20:7. Ну а последнее победное очко в матче принесла нашей сборной ее капитан Кодола.

Итак, путевки в финальный турнир (23 августа - 8 сентября в Венгрии, Польше , Словакии и Турции) завоевали по две лучшие сборные каждой их шести групп. Кроме них, «автоматом» получили пропуска четыре коллектива хозяев, а также восемь по итогам предыдущего континентального форума - Сербия, Голландия, Азербайджан, Италия, РоSSия, Белоруссия, Германия и Болгария. Жеребьевка - 23 января в Стамбуле.

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Итоговая таблица

И В (ТБ) П (ТБ) С/П О

1. Греция 6 6 (0) 0 (0) 18:0 18

2. УКРАИНА 6 4 (0) 2 (0) 12:7 12

3. Черногория 6 2 (0) 4 (0) 6:13 6

4. Норвегия 6 0 (0) 6 (0) 2:18 0

Группа А. Исландия - Бельгия - 0:3 (4:25, 7:25, 6:25). Израиль - Словения - 0:3 (17:25, 12:25, 23:25). Итог: Бельгия - 18, Словения - 12, Израиль - 6, Исландия - 0.

Группа В. Албания - Хорватия - 0:3 (15:25, 8:25, 14:25). Швейцария - Австрия - 2:3 (25:23, 25:22, 20:25, 21:25, 15:17). Итог: Хорватия - 18, Швейцария - 10, Австрия - 8, Албания - 0.

Группа D. Дания - Франция - 1:3 (25:22, 20:25, 15:25, 12:25). Португалия - Грузия - 3:0 (25:19, 25:23, 25:12). Итог: Франция - 18, Португалия - 12, Грузия - 4, Дания - 2.

Группа Е. Швеция - Чехия - 0:3 (20:25, 24:26, 18:25). Финляндия - Эстония - 1:3 (20:25, 25:15, 14:25, 17:25). Итог: Эстония - 12, Финляндия, Чехия - 11, Швеция - 2.