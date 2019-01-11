Полиция затребовала у Роналду образец ДНК для расследования дела об изнасиловании

Полиция Лас-Вегаса, которая расследует дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании, запросила у футболиста образец ДНК, сообщает Bleacher Repor.

При этом португалец согласился сотрудничать с представителями полиции и передаст свой ДНК, который поможет в расследовании дела, отмечает издание.

Напомним, Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое произошло в Лас-Вегасе в 2009 году. В свою очередь, игрок "Ювентуса" назвал обвинения пиаром.

Кроме того, адвокат футболиста опубликовал заявление, в котором уточнил, что сексуальный контакт между Криштиану и Кэтрин был совершен по обоюдному согласию, и уверен, что его клиент сможет избежать наказания.