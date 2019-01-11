Полиция затребовала у Роналду образец ДНК для расследования дела об изнасиловании
Криштиану Роналду придется сотрудничать с полицией Лас-Вегаса.
Криштиану Роналду
Фото: AS.com
Полиция Лас-Вегаса, которая расследует дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании, запросила у футболиста образец ДНК, сообщает Bleacher Repor.
При этом португалец согласился сотрудничать с представителями полиции и передаст свой ДНК, который поможет в расследовании дела, отмечает издание.
Напомним, Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое произошло в Лас-Вегасе в 2009 году. В свою очередь, игрок "Ювентуса" назвал обвинения пиаром.
Кроме того, адвокат футболиста опубликовал заявление, в котором уточнил, что сексуальный контакт между Криштиану и Кэтрин был совершен по обоюдному согласию, и уверен, что его клиент сможет избежать наказания.
Breaking: Lawyer of Cristiano Ronaldo appears to confirm reports that Las Vegas police have issued a warrant to obtain the player’s DNA after claims - which he denies - that he raped a woman in the US city 9 years ago, calling it a “very standard request”. pic.twitter.com/phqMQYr8Lh
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