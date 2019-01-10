В матче чемпионата НХЛ "Рейнджерс" – "Вегас" состоялась яркая драка тафгаев
Как и в поединке, победа в рукопашной досталась "Вегасу".
Нападающий "Вегас Голден Найтс" Райан Ривз и защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" Адам Маккуэйд устроили кулачный поединок в начале третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ (4:2).
Сперва драка проходила осторожно, но чуть позже Ривз взвинтил темп, захватил инициативу и серией мощных и точных ударов отправил соперника в партер.
Победу по очкам судьи и болельщики отдали представителю команды из штата Невада.
What a fight between Ryan Reaves and Adam McQuaid ???— Hockey Central (@HockeyCentraI)
pic.twitter.com/US5fP82yuQ 9 января 2019 г.
В текущем сезоне Ривз провел в чемпионате НХЛ 46 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков и 48 штрафных минут.
"Вегас" одержал седьмую победу подряд и с 58-ю очками занимает второе место в Западной конференции. У "Рейнджерс" дела обстоят много хуже – они набрали 41 очко и занимают 12-ю позицию на Востоке.
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Спорт
10.01.2019 15:31